Sono bastate un paio di confidenze di Barù, a spegnere l'entusiasmo dei fan del Grande Fratello Vip attorno alla "ship" ribattezzata "Jerù". Dopo che Jessica si è esposta dicendogli che vorrebbe tanto dargli un bacio, il nobile si è sfogato con Soleil ammettendo di non provare nulla per la compagna d'avventura. Parlando anche con Lulù, il concorrente ha chiarito che trova sua sorella bellissima e intelligente ma che non potrà esserci nulla tra loro né all'interno della casa né fuori.

Il coraggio della protagonista del Grande Fratello Vip

Quando mancano poco più di due settimane alla finale del Grande Fratello Vip, Barù ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto con Jessica, dicendo finalmente cosa prova e cosa non prova per lei.

A fare il primo passo, però, è stata la ragazza che, in preda ad un moto di coraggio abbastanza insolito, ha preso da parte il compagno d'avventura e gli ha detto: "La voglia di baciarti la ho sicuramente, poi non so te. A parte la nostra amicizia, questa cosa volevo dirtela".

La principessina etiope, dunque, ha ascoltato i consigli di Lulù e si è dichiarata all'uomo che da qualche mese a questa parte le sta facendo battere il cuore.

Chi ha seguito la diretta del reality-show il 26 febbraio, però, è rimasto spiazzato dalla reazione poco entusiasta del nipote di Costantino Della Gherardesca che, di fronte alle dolci parole di Selassié ha risposto solamente: "Eh, io ho tante voglie".

La presa di posizione nella casa del Grande Fratello Vip

Se davanti a Jessica ha preferito restare sul vago, probabilmente per farla stare male, è chiacchierando con Soleil che Barù ha manifestato i suoi reali sentimenti del momento.

"Mi sta simpatica e mi piace passare il tempo con lei, ma non c'è niente altrimenti l'avrei già baciata", ha chiarito il nobile nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando domenica 27 febbraio.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 6, dunque, è consapevole delle tante qualità che ha la principessina Selassié ma è altrettanto cosciente che nel suo cuore non è sbocciato quell'amore che lei tanto vorrebbe vivere.

"Non voglio illuderla. Anche fuori, la vorrei solo come amica. Quando la abbraccio è per cercare un contatto umano, come faccio anche con te.

Si tratta di affetto", ha aggiunto l'uomo prima che Sorge gli chiedesse se si sarebbe lasciato andare in caso di un trasporto maggiore.

"Subito", ha risposto Barù.

Il confronto con la sorella di Jessica al Grande Fratello Vip

Per essere certo che il suo messaggio arrivi forte e chiaro a chi di dovere, Barù ha deciso di parlare anche con Lulù del suo rapporto con Jessica.

Dopo aver riempito la giovane di complimenti, il nobile ha ribadito che né all'interno della casa del Grande Fratello Vip né fuori potrà esserci quella relazione che la ragazza tanto vorrebbe.

"Non voglio prenderla in giro, capisci?", ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca alla principessina che insisteva sul fatto che lontano dalle telecamere potrebbero darsi una possibilità come coppia.

Per evitare fraintendimenti o alimentare false speranze, Barù ha aggiunto: "Non la aiutate spingendo questa cosa, fidati".

Insomma, Jessica dovrà mettersi l'anima in pace: il sentimento che nutre nei confronti del compagno di reality non è ricambiato se non a livello amichevole.

I fan del programma Mediaset che da mesi attendono un bacio tra i due (ribattezzati Jerù), dovranno rassegnarsi all'idea che questo non accadrà perché il vippone non è abbastanza coinvolto mentalmente, quindi preferisce frenarsi anziché prendere in giro una persona alla quale vuole molto bene nonostante tutto.