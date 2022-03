Batosta non indifferente per alcuni affezionati spettatori del Grande Fratello Vip. La sera di giovedì 4 marzo, infatti, Barù ha nuovamente preso le distanze da Jessica dicendo di non essere interessato a lei in senso amoroso. Il nobile ha confidato a Giucas Casella che non intende frequentare la principessina fuori dal contesto televisivo, smentendo sé stesso quando poche ore prima aveva detto di essere stato sul punto di baciare la ragazza in camera da letto.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Quando mancano poco più di sette giorni alla finale del Grande Fratello Vip, Barù ha fatto l'ennesimo dietrofront nei confronti di Jessica.

Poche ore dopo aver raccontato a Soleil di un bacio che stava per dare alla ragazza se non fosse stato interrotto dagli altri vipponi, il nobile si è lasciato andare a parole drastiche che spengono l'entusiasmo della coppia che i fan hanno ribattezzato "Jerù".

A Giucas che gli ha chiesto se prova un interesse per la principessina etiope, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha risposto: "No, tra noi non c'è niente".

"Lei è molto carina e intelligente, ma non c'è quel qualcosa in più", ha aggiunto l'uomo nello sfogo tra le mura di Cinecittà che i siti di Gossip stanno riportando il 5 marzo.

"Non c'è niente, sono io che non voglio. Lei vorrebbe di più", ha proseguito Barù nel dialogo che ha ferito molto i sostenitori del suo rapporto con la maggiore delle sorelle Selassiè.

Affermazioni inequivocabili al Grande Fratello Vip

Quando Giucas ha cercato di indagare su un interesse che tanti pensano nutra nei confronti di Jessica, Barù ha tagliato corto dicendo: "No, non mi piace. Non in quel senso almeno".

"Mi piace come amica, mi diverto con lei", ha aggiunto il concorrente del Grande Fratello Vip davanti alle telecamere.

Insomma, dopo settimane di ipotesi su quello che potrebbe accadere tra lui e la sorella di Lulù, il nobile ha fatto chiarezza parlando anche del futuro lontano dai riflettori della televisione.

"Non la frequenterò nemmeno fuori, non credo proprio", ha sbottato l'uomo prima di abbandonare la conversazione con Casella tra le mura di Cinecittà.

Il protagonista del reality Mediaset si è mostrato piuttosto scocciato dalle domande che gli vengono fatte sul suo legame con la maggiore delle sorelle Selassié, soprattutto avendo la consapevolezza di non contraccambiare il sentimento che la giovane ha ammesso di provare per lui sin dall'inizio della loro amicizia.

La battuta dopo lo scherzo al Grande Fratello Vip

Poco prima di fare drastiche dichiarazioni sul rapporto con Jessica, Barù aveva spiazzato gli spettatori del Grande Fratello Vip raccontando un aneddoto che avrebbe potuto cambiare le sorti di questo chiacchierato legame.

Dopo essere stato vittima di uno scherzo da parte dei compagni d'avventura (gli hanno rotto in testa delle uova prima di andare a dormire), il nobile ha preso da parte Soleil e le ha detto che stava per baciare Jessica.

"Mi hanno rovinato il bacio, glielo stavo per dare.

Sono stato interrotto", ha sostenuto il concorrente del reality Mediaset tirando in ballo quei vipponi che sarebbero entrati in camera da letto proprio mentre stava per avvicinarsi alla sorella di Lulù.

I fan del programma di Canale 5 si sono divisi su questo episodio: da un lato c'è chi crede al racconto di Barù e alla possibilità che prima o poi tra lui e Jessica possa accadere qualcosa, dall'altro chi incolpa l'uomo di prendere in giro la ragazza, facendola illudere su un qualcosa che non ci sarà mai per stessa ammissione del nipote di Costantino Della Gherardesca.