La puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 28 febbraio, ha lasciato strascichi significativi soprattutto sull'umore dei concorrenti. Dopo aver saputo di essere stato nominato da Lulù, ad esempio, Davide si è lasciato andare a parole molto forti nei confronti della giovane, etichettata come una persona che fa il "doppio gioco" e che è disposta a tutto pur di arrivare fino in fondo.

Il 'voto della discordia' al Grande Fratello Vip

Quando mancano solo quattro puntate alla finale del Grande Fratello Vip, nella casa si respira un clima di forte nervosismo.

Al termine della diretta che Alfonso Signorini ha condotto lunedì 28 febbraio, Davide ha avuto uno sfogo che ha spiazzato i telespettatori per durezza e freddezza.

L'attore, infatti, si è scagliato a parole contro Lulù, dopo aver saputo di aver ricevuto da lei un'inaspettata nomination.

Silvestri si è confidato con i compagni di reality sulla strategia che la principessina etiope starebbe mettendo in atto nonostante abbia già la certezza di partecipare all'ultimo appuntamento del 14 marzo.

"L'altra volta me la sarei dovuta prendere solamente con lei. Non è per la nomination, non me ne frega niente di quello, ma sono arrabbiatissimo. Avevamo parlato d'affetto e ora sono proprio inc...". ha tuonato il concorrente quando Selassié non era nei paraggi.

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip

"Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei", ha aggiunto Davide nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando.

L'attore del Grande Fratello Vip ha reagito malissimo alla nomination di Lulù, perché pensava fosse un'amica che non l'avrebbe mai "tradito".

Votandolo e mettendolo a rischio eliminazione nella puntata di giovedì sera, è come se la principessina Selassié avesse voltato le spalle a una persona con la quale ha condiviso quasi sei mesi sotto lo stesso tetto, tra periodi di maggiore affiatamento e altri con un po' più di distacco.

"Adesso ho un solo obiettivo", ha detto ancora Silvestri prima di etichettare la ragazza con termini poco carini che non sono piaciuti ai suoi tantissimi sostenitori.

"Lei è una doppiogiochista, una bugiarda", ha fatto sapere il concorrente del reality Mediaset prima di precisare che dirà queste cose a Lucrezia non appena avrà l'occasione perché non vuole affatto nascondersi.

I protagonisti del Grande Fratello Vip a rischio

Anche se ha chiarito di non essere arrabbiato per la nomination ricevuta da Lulù, è evidente che Davide non sia contento di essere a rischio eliminazione quando mancano pochissime puntate alla finalissima.

Durante la diretta che è andata in onda il 28 febbraio, infatti, l'attore è stato uno dei concorrenti più votati, quindi è finito al televoto assieme ad altri a pari merito.

Giovedì 3 marzo Alfonso Signorini svelerà il risultato di una votazione importante e sicuramente combattuta che vede sfidarsi ben cinque vipponi.

Il protagonista che riceverà meno preferenze tra Miriana, Davide, Antonio, Sophie e Giucas, infatti, dovrà abbandonare definitivamente la casa, rinunciando al sogno di portare a termine l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Medugno è l'unico tra i nominati che è subentrato in corsa nel reality, tutti gli altri hanno cominciato il viaggio a settembre e ora potrebbero doverlo interrompere a due settimane di distanza dall'ultima puntata.

Ci sono alte probabilità, inoltre, che a breve vengano eletti nuovi finalisti: salvo cambi di programma, a giocarsi la vittoria saranno in cinque (devono esserne scelti altri tre oltre alle già promosse Delia e Lulù).