La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi. Nonostante alla finale manchino sempre meno giorni, le strategie e le sorprese in casa non mancano mai. Dopo la diretta di ieri sera, 28 febbraio, al televoto sono finiti Davide, Giucas, Sophie, Antonio e Miriana. Davide Silvestri è stato nominato da Lulù Selassié e non l’ha presa molto bene, arrivando a definire bugiarda la principessa etiope.

GF Vip, Davide furioso con Lulù per la nomination

Cinque vipponi al televoto a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Dopo la nomination di qualche settimana fa, in questi giorni Davide e Lulù si erano chiariti.

Tuttavia nella puntata di ieri, 28 febbraio 2022, Lulù ha nuovamente nominato l’attore, suscitando non poco scalpore e la rabbia del ragazzo. Dopo la diretta di ieri, Davide si trovava in compagnia di Barù e Soleil e ha sbottato dicendo: ”Lulù è una doppiogiochista bugiarda. Le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero”. Lo sfogo del ragazzo è poi andato avanti, dicendo di avere in mente di nominare Jessica durante la prossima diretta, per fare un dispetto a Lulù poiché, in quanto finalista, non è nominabile.

Silvestri ha poi parlato del riavvicinamento avuto dopo la scorsa nomination e a tal proposito ha detto: ”L’ho perdonata dopo avermi dato dell’infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare.

Ma mi riprometto di non arrabbiarmi più per le nomination e di godermi serenamente gli ultimi giorni nella casa”. Non resta dunque che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione tra Davide e Lulù

Miriana si sfoga con Davide e Manila

Intanto, nella casa del Grande Fratello Vip, un’altra vippona è rimasta scossa dalla puntata di ieri sera.

Si tratta di Miriana Trevisan la quale appena sveglia si è recata in cucina per sfogarsi con Manila e Davide, dicendo: ”Sono stufa di essere sempre attaccata così”. Manila, prontamente ha detto: ”Non puoi aspettarti che la gente ti dia ragione, esci da questo inciampo mentale che hai”. L’ex moglie di Pago ha poi spiegato di essere arrabbiata con se stessa e che non avrebbe dovuto permettere a nessuno di ferirla.

A questo punto Davide, deluso dalla nomination di Lulù, ha detto: ”Qualsiasi cosa fai, sbagli” e Miriana ha sentenziato dicendo: ”È vero, non c’è niente da fare”. Lo sfogo della showgirl è poi andato avanti, e notando la sua frustrazione Manila ha cercato di confortarla dicendo: "Tu dai grande conforto [VIDEO], se non ci fossi tu qui dentro non ci sarebbe solo costruzione. Non ci si può solo scontrare. Purtroppo diciamo la verità e questo ad alcune persone non va bene, è per questo che da quando siamo qui dentro, a ricevere gli attacchi più grandi siamo stati sempre io e te”.