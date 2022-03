Mercoledì 2 marzo va in onda una nuova puntata di Un posto al sole, come sempre alle 20:45 su Rai 3 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni raccontano che, finalmente, Chiara si deciderà ad aprire il suo cuore a Nunzio che fino a ora non ha nemmeno immaginato che cosa stesse accadendo alla sua fidanzata. Intanto, continueranno le macchinazioni di Lara e Roberto alle spalle della giovane Petrone, fragile e non in grado di far fronte a una situazione così complicata nella quale si è trovata, suo malgrado, dopo la morte del padre. A complicare le cose, ovviamente, è la sua dipendenza, che le ha fatto perdere la lucidità.

Un Posto al Sole anticipazioni puntata del 2 marzo 2022

Nell'episodio di Un Posto al Sole del 1 marzo, le gemelle Cirillo si sono presentate alla Terrazza, con grande sorpresa di Serena. Il loro arrivo sconvolgerà l'equilibrio di tutti e, in particolare, di Niko e Susanna. Micaela ha infatti manifestato la chiara intenzione di portare a Berlino Jimmy, anche se non ne ha spiegato i motivi. Pare che dietro questa decisione ci sia un dramma che porta nel cuore la giovane Cirillo e che, nelle prossime puntate, Serena verrà a sapere grazie a una confidenza di Manuela.

Jimmy è stato molto felice di rivedere la madre dopo così tanto tempo. Tuttavia, il bimbo è tranquillo e sereno in compagnia di Jimmy e Susanna, che considera come una mamma.

La possibilità di trasferirsi a Berlino gli fa paura e lo destabilizza. Micaela, con il suo solito piglio, non si farà troppi problemi a creare pressioni sul povero Jimmy.

Chiara parla a Nunzio di Ludovico, spoiler Upas

Nella puntata di domani di Un Posto al Sole, Lara e Roberto non perderanno tempo per schiacciare psicologicamente la povera Chiara, che si è trovata in una situazione troppo difficile da gestire, soprattutto a causa della sua dipendenza.

Ora, è arrivato il momento di raccontare a Nunzio tutta la verità.

Nunzio viene così a sapere che Ludovico non è un corteggiatore di Chiara, ma colui che le procura le sostanze che usa giornalmente. La sua reazione sarà molto forte. Nei nuovi episodi, la giovane Petrone perderà la testa e affronterà Roberto, completamente fuori controllo.

Rossella e Riccardo dovranno abituarsi all'idea di lavorare a stretto contatto con Virginia, disposta a tutto pur di dividerli. La povera Ross, dopo essersi sfogata con Silvia, continuerà a sentirsi inadeguata agli occhi di Crovi, mettendosi in costante paragone con la bella e affermata Virginia, che non aspettava altro.

Infine, ci sarà un altro equivoco a Palazzo Palladini che metterà in difficoltà Guido e Mariella. Un momento di leggerezza che alleggerirà il tono drammatico della puntata.