L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato nella settimana 7-11 marzo 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera dell'access prime time di Rai 3 rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Nunzio, sempre più in crisi sia sul lavoro che dal punto di vista della sfera sentimentale. Occhi puntati anche sul giovane Patrizio che, in questi nuovi episodi, prenderà una decisione inaspettata che lo metterà in crisi con suo padre.

Niko scopre il piano della mamma di Jimmy: anticipazioni Un posto al sole all'11 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste nella settimana 7-11 marzo 2022, rivelano che Niko scoprirà tutta l'amara verità legata alle intenzioni della sua ex compagna, da poco rientrata in città.

La donna, infatti, ha uno scopo ben preciso: portare il piccolo Jimmy con lei a Berlino, togliendolo così al padre.

Un duro colpo per Niko che, di punto in bianco, vedrà crollarsi il mondo addosso e cercherà di trovare una soluzione per evitare il peggio.

Le anticipazioni della soap opera in onda su Rai 3, rivelano che Niko deciderà di parlare con i suoi genitori di quello che sta accadendo e trovare così una soluzione.

Niko combatte per suo figlio

Il clima in casa Poggi diventerà sempre più teso, complice il fatto che giorno dopo giorno, Niko comincerà a temere di poter perdere per davvero suo figlio e questa situazione non lo farà stare bene.

Come si evolverà questa intricata situazione? Micaela porterà via il bambino con se, così come vorrebbe, oppure Niko riuscirà ad evitarlo e far sì che Jimmy resti a Napoli?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 7-11 marzo 2022, rivelano che anche Nunzio si troverà ad affrontare un periodo non facile.

Il ragazzo comincerà a essere sempre più insofferente nei confronti di Roberto Ferri e quindi ad avere dei problemi sul lavoro.

Chiara riesce ad affrontare Ferri: anticipazioni Un posto al sole 7-11 marzo 2022

Come se non bastasse, anche la situazione con Chiara non sarà affatto delle migliori. Intanto, la giovane Petrone continuerà a essere nel mirino di Lara, che rischierà di farla precipitare di nuovo nel baratro.

Ma, le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 marzo 2022, rivelano che questa volta sarà Chiara a prendere in mano le redini della situazione.

La ragazza, seppur sotto effetto di droga, affronterà a muso duro Roberto Ferri e per la prima volta riuscirà a tenergli testa.

Patrizio vuole andare via da Napoli: spoiler Un posto al sole

Spazio poi alle vicende di Patrizio: il ragazzo annuncerà ai genitori che ha scelto di lasciare Napoli e quindi di volersi allontanare per poter iniziare un percorso di vita in un'altra città.

Tale decisione scatenerà l'ira di papà Raffaele che si ritroverà in rotta di collisione non solo con suo figlio Patrizio, ma anche con Ornella.