A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, i vipponi non accennano a vivere dei momenti di pura serenità. L'11 marzo, durante la loro cena, i vip stavano parlando dei loro ex compagni di avventura, ripercorrendo gli eventi più divertenti di questi lunghi mesi passati in casa. Mentre si parlava dei momenti di svago, sono usciti fuori anche i momenti degli scontri e, tra una chiacchierata e l’altra, Delia ha riportato alla luce una delle discussioni più accese di questa edizione, lo scontro tra Jessica e Nathaly, suscitando così il fastidio di Barù.

GFVip, Delia si scaglia contro Barù

Mentre Jessica e Barù battibeccavamo a vicenda, cercando di capire il loro futuro fuori dal Grande Fratello Vip, Delia ha riportato a galla la lite tra Jessica e Nathaly. Duran ha esordito dicendo che nel corso della sua permanenza all’interno della casa, Caldonazzo ha sempre parlato bene delle sorelle Selassiè e dunque si è molto dispiaciuta per come siano andate le cose, rivolgendosi a Barù e Jessica. Lo chef toscano, sentendo queste parole, è parso molto infastidito e non intenzionato a riportare a galla queste vecchie questioni, per non riaprire un nuovo dibattito. Nei giorni scorsi infatti, il vip ha sollevato dubbi proprio su Jessica per aver detto di essere dispiaciuta per non aver avuto tempo di fare pace con Nathaly, e questo, Barù, l’ha visto come finto buonismo.

A tal proposito, per non creare un nuovo litigio, Barù replica dicendo di non essere interessato al rapporto tra Jessica e Nathaly. Tuttavia, Delia, ha continuato imperterrita a difendere il suo punto di vista contro Barù, difendendo Jessica, dicendo che se quest'ultima durante la radio ha detto di voler chiarire con Nathaly, l'ha fatto perché tra le due c'era un bel rapporto.Vedendo che il nipote di Costantino Della Gherardesca ha continuato a non voler sostenere il discorso, Duran si è scagliata contro di lui, dicendo: ”A me dispiace che non ascolti, io rispetto il tuo parere e punto di vista, ma tu devi rispettare il mio.

Io stavo dicendo delle cose a Jessi e mi dispiace tu non abbia sentito, mi sembra poco carino da parte tua”. Barù ha risposto: ”Mi sembrava tutto quanto un finto buonismo”.

Jessica racconta a Delia gli ultimi sviluppi della sua storia con Barù

Intanto quella di ieri, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non è stata assolutamente una giornata facile per Jessica.

Selassiè si è infatti scontrata più volte con Barù, arrivando persino a pensare di voler chiudere del tutto il rapporto con il vippone. Mentre si lasciava truccare de Delia, la principessa ha raccontato alla sua amica gli ultimi sviluppi del suo rapporto con il vip, dicendo di non voler questa volta chiudere un occhio facilmente, bensì ha intenzione di dare del filo da torcere allo chef toscano, prima di tornare ad avere un rapporto civile. Lo sfogo della principessa è andato avanti dicendo: ”Per tornare come prima, deve riconquistare tutto quanto, ed è tanto. Ne ha di passi da fare”. Delia si è detta d’accordo con la presa di posizione di Jessica, raccomandando di trattarlo con diffidenza e di non dargliela vinta: ”Non farla passare subito così”.

Per concludere, Jessica poi ha sostenuto: ”Deve veramente dimostrarmi che ci tiene, a parole siamo tutti bravi, adesso voglio vedere i fatti”. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Jessica avrà o meno delle vere e sentite scuse da Barù.