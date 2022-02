Cresce il feeling tra Barù e Soleil nella casa del GF Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca quando si tratta di divertirsi con l'ex protagonista di Uomini e donne non si tira mai indietro.

Ieri sera, Soleil e Barù si sono lasciati andare ad un balletto all'interno della casa del GF Vip che non è passato inosservato. Nulla di male se non fosse che, Jessica uscendo dal confessionale, ha beccato i due gieffini che si scatenavano e non sembrava essere entusiasta.

Soleil e Barù protagonista di un balletto 'piccante' al GF Vip

Nel dettaglio, in questi mesi di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Barù non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Soleil Sorge, ammettendo più che volte che sarebbe lei la donna con la quale si farebbe avanti per un ipotetico corteggiamento.

Al tempo stesso, però, Barù ha stretto un rapporto di amicizia intenso con Jessica: in questo caso la principessina non ha mai nascosto di provare un'attrazione nei confronti del nipote di Costantino, il quale però ha sempre messo in chiaro di non volersi lasciare andare e di non essere interessato ad una love story nella casa.

Sta di fatto che, in queste ultime ore, Barù e Soleil si sono lasciati andare ad un balletto particolare.

Jessica becca Barù e Soleil ballare insieme

Barù, in mutande, ha preso in braccio l'ex protagonista di Uomini e donne, cimentandosi anche in una presa, proprio come se fossero due professionisti del serale di Amici di Maria De Filippi.

Ebbene, Jessica si trovava in confessionale ed è uscita giusto in tempo per vedere questa scenetta tra Soleil e Barù.

La reazione della principessina non è stata delle migliori: vedendo Barù divertirsi e lasciarsi andare a questo balletto con Soleil, non ha fatto proprio i salti di gioia e non ha nascosto la sua amarezza che si leggeva sul volto.

Immediata la reazione di Soleil Sorge che, per evitare ogni tipo di fraintendimento con la principessina Selassié, è subito corsa ai ripari.

'Non è come sembra', Soleil si giustifica con Jessica dopo il balletto con Barù al GF Vip (Video)

"Giuro, non è come sembra", ha sentenziato Soleil Sorge che ha provato a giustificarsi con Jessica, la quale però è andata dritta per la sua strada, quasi ignorando le parole dell'influencer.

Insomma, Soleil ha messo le mani avanti ed ha provato a tranquillizzare la principessina, ma è davvero tutto risolto e chiarito?

Dopo aver bacchettato Delia per il suo avvicinamento sospetto con Barù, questa volta la principessina attaccherà anche Soleil Sorge? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6, in programma su Canale 5 fino a metà marzo 2022.