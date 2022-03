Continuano gli appuntamenti televisivi in compagnia della soap opera di Rai 1, "Il Paradiso delle Signore".

Le anticipazioni dell'episodio numero 126, in onda nel pomeriggio di lunedì 14 marzo, pongono l'accento sul personaggio di Stefania, la quale continua a non dare notizie di sé alla propria famiglia e ben presto si recherà a villa Guarnieri per chiedere aiuto a Marco. Nel frattempo la contessa Adelaide non si renderà conto dei reali pericoli derivanti dalla presenza di Dante fra i soci del "Paradiso". Intanto Salvatore Amato rinuncerà all'ipotesi di comprare la casa nella quale voleva trasferirsi con la fidanzata Anna.

Adelaide non si renderà conto dei reali pericoli derivanti dalla presenza di Dante fra i soci del magazzino

Anche Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) dovrà fare i conti con la presenza di Dante. Quest'ultimo metterà in difficoltà il dottor Conti e lo stesso Umberto (Roberto Farnesi) con l'intento di proseguire la propria ascesa all'interno del grande magazzino milanese.

La contessa però non sarà a conoscenza del piano ordito dal faccendiere e penserà anzi che la presenza fra i soci di un uomo così importante possa essere di buon auspicio per gli affari.

Salvatore rinuncia all'acquisto della casa

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), nel frattempo, rinuncerà a procedere con l'acquisto della casa dove voleva trasferirsi con la sua fidanzata Anna, dopo aver fatto una serie di valutazioni.

Il motivo sarà legato al comportamento della piccola Irene, figlia della sua fidanzata. In particolare la bambina, almeno per il momento, non gradisce l'ipotesi di trasferisti a Milano.

Stefania Colombo trova un nascondiglio nella villa di proprietà della famiglia Guarnieri

Stefania continuerà a non dare notizie si sé alla propria famiglia e deciderà di chiedere aiuto a una persona inaspettata.

La "Venere" crederà che sia la scelta giusta recarsi a villa Guarnieri per fare una richiesta a Marco (Moisè Curia). Il giovane giornalista sarà pronto a darle il sostegno atteso e le troverà un nascondiglio adatto per non lasciare tracce. In particolare le suggerirà di rifugiarsi nella foresteria della villa di proprietà della famiglia Guarnieri.

Nel frattempo in casa Colombo cresceranno - con il passare delle ore - le preoccupazioni per il destino di Stefania, dopo che la giovane donna sembra essere praticamente scomparsa nel nulla.