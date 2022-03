Jessica Selassié è la vincitrice del Grande Fratello Vip 6. Raggiunta dai microfoni del Tg5, la Principessa ha rilasciato la sua prima intervista a caldo. Tra le varie domande alla quale ha risposto, l'ex gieffina ha rivelato cosa prova nei confronti di Barù. Jessica ha precisato di non essere innamorata, ma infatuata.

Cosa pensa Jessica di Barù

In questi mesi di convivenza forzata, Jessica ha sempre dichiarato di essere attratta da Barù. Quest'ultimo invece, ha sempre sostenuto di non volere creare una relazione davanti ai riflettori. Nell'ultimo periodo tra i due "vipponi" sembrava essere calato il gelo, a causa di una serie di incomprensioni.

Negli ultimi giorni di convivenza "forzata", però, i due hanno trovato un chiarimento tanto che Jessica ha confidato di essere felice per avere incontrato sul suo cammino un uomo come Barù.

“ti sei innamorata?”

"ti sei innamorata?"

J: "Innamorata non proprio però insomma diciamo che mi sono infatuata sì"

Subito dopo la proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 6, è cominciata la festa per i "vipponi". Raggiunta dai microfoni del Tg5, la diretta interessata ha rilasciato i suoi primi commenti a caldo. Alla domanda relativa un presunto innamoramento per Barù. La Principessa ha risposto: "Se sono innamorata? Non proprio...". Tuttavia, la 27enne ha ammesso di provare qualcosa di forte verso l'ex coinquilino: "Insomma, diciamo che sono infatuata...".

Il percorso della Principessa

Jessica Selassié è arrivata nella casa di Cinecittà il 13 settembre, insieme alle sue sorelle Lulù e Clarissa. Giorno dopo giorno, la più grande delle Principesse si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo.

In seguito all'eliminazione di Clarissa, Jessica voleva abbandonare il gioco. Grazie all'aiuto dei suoi compagni d'avventura, la Principessa ha trovato la giusta determinazione per proseguire il suo percorso.

All'interno della casa del GFVip, la 27enne ha avuto anche momenti di difficoltà. La giovane è stata male quando Alessandro Basciano ha preferito la sua amica Sophie a lei. Poi, Jessica ha cominciato a provare attrazione verso Barù ma non è mai stata corrisposta.

L'abbraccio tra Barù e Jessica a telecamere spente

Poco dopo la proclamazione del vincitore del GFVip 6, Barù è corso ad abbracciare Jessica e si è complimentato.

Come spiegato da Giacomo Urtis, in una diretta Instagram, il food blogger avrebbe deciso di non partecipare ai festeggiamenti.

Nonostante la "sparizione" dagli studi del terzo finalista, su Instagram, Barù ha messo un like ad una pagina di gossip in cui veniva celebrata la vincitrice del Reality Show condotto da Signorini. Al momento non è chiaro cosa accadrà tra Jessica e Barù. Solo il tempo potrà dirci se i "Jerù" (ship utilizzata dai fan dell'ipotetica coppia) avevano indovinato meno.