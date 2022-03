Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Vostro Onore, nella quarta ed ultima puntata della prima stagione che andrà in onda il prossimo lunedì 21 marzo in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, l'integrità del giudice Vittorio Pagani verrà messa ancora di più a dura prova. Infatti, nel finale di stagione tutti gli eventi che hanno portato il protagonista a doversi misurare con la sua correttezza, prenderanno una piega del tutto inaspettata e tutto quello che l'uomo ha fatto fino a quel momento per suo figlio Matteo verrà messo in discussione.

Vittorio e Matteo fuggiranno da Milano

Nella quarta ed ultima puntata che andrà in onda la settimana prossima su Rai 1, Matteo si ritroverà nei guai, in quanto dovrà giustificare il suo strano comportamento che farà sorgere parecchi dubbi e allo stesso tempo rischierà di mandare all'aria tutto quello che suo padre ha fatto fino a quel momento per proteggerlo. Infatti, nel terzo appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di vedere che Matteo è entrato nella stanza d'ospedale in cui si trova Diego Silva, il ragazzo che ha investito. Tutto ciò farà insospettire la polizia e in particolar modo Sara che inizierà anche a mettere in discussione la serietà di Vittorio.

A questo punto, padre e figlio capiranno che ormai la polizia sarà vicinissima a loro e quindi per salvarsi decideranno di fuggire.

I due protagonisti lasceranno Milano e faranno perdere le loro tracce.

Matteo andrà al commissariato a raccontare tutta la verità

Poco dopo intanto, Maddalena la moglie di Salvatore verrà interrogata, ma non dirà tutta la verità e continuerà a coprire Vittorio. Nel frattempo però, Matteo compirà un altro gesto che non farà altro che compromettere la sua posizione.

In particolare, il 18enne deciderà di andare insieme a sua nonna in commissariato e quindi tradirà suo padre che avrà messo a rischio tutto pur di salvarlo e allo stesso tempo ha cercato di tenere salda la sua posizione da giudice. Matteo però sarà stanco di mentire e quindi dopo essere andato alla polizia, deciderà di raccontare tutta la verità anche a suo padre che nel mentre vincerà il concorso per diventare Presidente del Tribunale di Milano.

Il personaggio interpretato da Stefano Accorsi però non saprà se accettare o meno questa carica così importante, date le circostanze.

Non ci resta che attendere il finale di stagione per scoprire come si concluderà la prima stagione e in che modo Matteo e Vittorio riusciranno ad uscire da questa storia infinita. Intanto, per chi volesse rivedere le precedenti puntate dovrà recarsi sulla piattaforma di Rai play.