Da non perdere le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. Acacias è in fermento per i nuovi arrivati, che sembrano nascondere dei segreti. Parliamo ovviamente di Ignacio, che si è presentato come il nipote di Bellita e di Daniela, l'affascinante domestica che ha conquistato gli Olmedo - e, in particolare, Miguel - con la sua dolcezza. Intanto, Susana è in fermento per la possibilità che Armando sia bigamo e a nulla servono le rassicurazioni di Rosina. Che cosa succederà nei nuovi episodi?

Una Vita anticipazioni: Susana e Armando lasciano Acacias

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Una Vita, raccontano che Armando tornerà ad Acacias proprio quando Susana deciderà di raggiungerlo per vedere con i suoi occhi cosa stia combinando. Dopo un infinito andirivieni, i due si incontreranno nel mezzo della piazzetta e si daranno un lungo bacio.

Armando spiegherà alla sua Susana l'equivoco e la rassicurerà sul fatto che non si è affatto sposato con la principessa prussiana. La coppia sceglierà di lasciare il quartierino e, dopo aver salutato i loro amici, si trasferirà a New York.

Roberto salva Daniela

Nei prossimi episodi di Una Vita, la bella Daniela verrà aggredita da alcuni uomini mentre sta rientrando a casa.

Roberto, con grande coraggio, riuscirà a salvare la domestica allontanando i villanzoni.

La ragazza rimarrà affascinata dalle capacità del nonnino e non perderà tempo per raccontare la sua impresa ai vicini, che lo celebreranno come un eroe.

Nel frattempo, Natalia continuerà ad avere tremendi incubi su Marcos e Genoveva, acuta osservatrice, capirà che c'è qualcosa di oscuro nel suo inconscio che la tormenta.

Anabel e Aurelio spiati da Miguel, anticipazioni italiane Una Vita

Le nuove anticipazioni italiane di Una Vita raccontano che Marcos farà di tutto per tenere lontani Anabel e Aurelio, sapendo bene quanto l'uomo sia pericoloso. Tuttavia, non ha fatto i conti con l'ostinazione della figlia, decisa a seguire i suoi sentimenti.

Miguel, ancora innamorato di Anabel, inizierà a pedinarla e capirà che tra lei e Aurelio c'è qualcosa di più di una semplice amicizia.

La sua reazione sarà molto forte e non si esclude che possa compiere un gesto sconsiderato pur di riavere la ragazza che ama.

Infine, Genoveva e Natalia saranno entrambe ossessionate da Felipe. Salmeron convincerà l'amica a sedurre l'avvocato ma, come svelano gli spoiler, il suo piano le si ritorcerà contro. Già, perché Alvarez Hermoso cederà al fascino di Natalia che, vicino al bel Felipe, finirà per innamorarsi davvero perdutamente di lui.