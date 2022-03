Giovedì 3 marzo 2022, su canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip.La puntata non ha risparmiato colpi di scena, con nomination, eliminazioni a sorpresa e vari battibecchi, tra cui quello tra Lulù e Davide. Tra i due, è scattato un duro litigio che ha portato poi strascichi nella notte. Dopo la puntata, infatti, Lulù si è sfogata insieme a Barù, sostenendo che l’attore stia infangando la sua immagine.

GF Vip, Lulù si sfoga con Barù

A dieci giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, è guerra aperta tra Davide e Lulù.

L’attore continua a criticare il comportamento, giudicato ambiguo e falso, della principessa etiope. Quest’ultima, dopo il litigio in puntata, è andata da Barù per lasciarsi andare ad uno sfogo dicendo: ”Basta, non ce la faccio più. Sono ormai quattro puntate che io vengo vista male e credimi, non è bello verso la finale. Lui così facendo sta rovinando la mia immagine. Io non riesco, non posso accettare questa cosa”. Lo sfogo della giovane donna è andato avanti, dicendo allo chef toscano, con la voce in lacrime:” Ogni volta è sempre colpa mia, sono stanca. Poi vedere il comportamento di Davide, il tuo amico, che spero non frequenterai fuori di qui. Credimi, è una persona falsa. Se tu fossi entrato all’inizio del programma, avresti visto tutto quello che ha fatto.

Prima con Alex poi con Soleil, non è stato mai riconoscente. Mi ha anche detto che sono maleducata, ma come si permette mi chiedo. Non ce la faccio più".

Tuttavia, Barù non ha cambiato idea sul suo amico Davide, bensì ha cercato di far ragionare Lulù, dicendo: ”Stai sbagliando Lulù, stasera non hai fatto una bella figura. Però pensa che qui dentro hai trovato Manuel, un uomo pazzesco”.

Ad ogni modo, il tentativo di placare il rancore e lo sfogo, non è riuscito e Selassiè ha continuato dicendo: ”Io qui sono stata massacrata. Prima Katia poi Nathaly, anche dallo studio mi attaccano”.

Lo scontro fuori onda tra Lulù e Davide

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, tra Davide e Lulù sono volate dure parole, durante un acceso confronto.

Silvestri ha iniziato dicendo: ”Non mi tornano alcune cose di Lulù, come il fatto che dica ‘vergognati’ a più persone, senza mai farsi lei stessa un esame di coscienza. Dice che non parla alle spalle e invece lo fa”.

Queste parole hanno provocato una dura reazione di Selassiè, la quale ha sbottato dicendo: ”Continui a parlare a vanvera. Sta rosicando perché l’ho nominato, è un rosicone. Parlava male di Alex e appena è tornato gli leccava il sedere. Mi sono sempre dimostrata per quella che sono, nel male e nel bene, a differenza tua, che sei solo un falso, falso che si nasconde dietro Katia alla quale sbavavi dietro tutto il giorno”. Le accuse di Lulù hanno provocato una forte reazione in Davide, che ha continuato il suo sfogo anche durante la pubblicità dicendo: ”Se delle uscite così le avesse dette Basciano, sicuramente gli avreste fatto fare una brutta fine. Sta presuntuosa, adesso mi sono rotto. Sei maleducata e io non sto zitto e non mi faccio mettere i piedi in testa da te, che sia chiaro”.