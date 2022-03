Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 e per la settimana dal 14 al 18 marzo si annunciano puntate ricche di colpi di scena per i protagonisti che ruotano attorno al grande magazzino della Milano degli anni Sessanta. Ci saranno novità per Stefania che si nasconderà nella foresteria di villa Guarnieri, mentre a casa Colombo la tensione sarà alle stelle per la sua scomparsa. Dante e Fiorenza metteranno a segno un altro colpo contro Vittorio boicottando la sfilata, mentre a Milano arriverà la madre di Anna. La coppia formata da Salvatore e la sua fidanzata sarà a rischio, ma anche Ludovica e Marcello rischieranno di allontanarsi.

Gemma preoccupata per la sua relazione con Marco

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 14 al 18 marzo vedranno al centro delle scene Stefania che verrà ospitata da Marco a villa Guarnieri, all'insaputa dei genitori che continueranno a chiedersi dove si trovi la ragazza. Il giornalista nasconderà la sua amica che nel frattempo manderà un telegramma a casa Colombo, dove tutti saranno in pena per lei. Per portare avanti questa situazione, Marco si troverà costretto a declinare l'invito di Gemma che inizierà a preoccuparsi per la loro relazione. Il periodo di solitudine servirà a Stefania per ripensare ai momenti trascorsi insieme a Gloria e la ragazza sarà molto combattuta sul da farsi. Nel frattempo, l'atteggiamento sfuggente di Marco desterà sospetti in Umberto che si recherà in foresteria e scoprirà che Stefania si trova lì da qualche giorno e le chiederà di andare via al più presto.

La figlia di Ezio si renderà conto di non poter più continuare a reggere quella situazione, soprattutto quando vedrà Marco scambiarsi un bacio con Gemma, ma non tornerà a casa.

La sfilata di Vittorio sarà un flop: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 14 al 18 marzo rivelano che Stefania farà le valigie e si trasferirà a casa delle ragazze che saranno felici di accoglierla, più tardi ci sarà un confronto tra Ezio e sua figlia e il signor Colombo sarà deciso a raccontarle tutta la verità sul suo passato.

Nel frattempo, Adelaide continuerà ad ignorare il ricatto di Dante a Umberto e penserà che l'entrata in società dell'italo-americano possa essere positivo per l'attività di Vittorio. Al Paradiso, invece, continueranno gli scontri tra il dottor Conti e Romagnoli che saranno sempre più in disaccordo sulle iniziative che riguardano il grande magazzino.

La sfilata delle veneri si terrà al Circolo per volere di Dante, mentre Torrebruna riuscirà ad affascinare Ludovica con grande piacere di Flavia, determinata a separare sua figlia da Marcello.

Salvatore rinuncerà a comprare la casa: anticipazioni settimana 14-18 marzo

Durante la settimana dal 14 al 18 marzo, al Paradiso delle signore 6, Fiorenza e Dante si accorderanno per screditare Vittorio boicottando la sfilata al Circolo che si rivelerà un vero flop. Le novità non mancheranno neanche a casa Amato, con Salvatore che rinuncerà all'acquisto della casa dopo aver saputo che la piccola Irene non vuole trasferirsi. A Milano, inoltre, arriverà la madre di Anna a portare ulteriore confusione nel rapporto tra sua figlia e Salvatore.

Agnese si esporrà a favore di suo figlio e proverà a parlare con la donna, chiedendole di convincere la bambina ad accettare il trasferimento, ma la madre di Anna non sarà d'accordo e la signorina Imbriani valuterà l'idea di ritornare a vivere al paese di origine.