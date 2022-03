Arrivano le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore 6 dal 14 al 18 marzo 2022. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1 e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche degli episodi. C'è grande apprensione per Stefania che, dopo aver scoperto che Gloria è sua mamma, è scappata senza lasciare alcuna traccia. Ezio e Veronica sono disperati, così come la povera Moreau, che in qualche modo si sente responsabile dell'accaduto. Di seguito, le trame degli episodi in prima visione assoluta.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni di lunedì 14 marzo

Adelaide continua a essere ignara del piano di Dante e del ricatto al quale si è dovuto piegare Umberto e crede che Romagnoli sia loro alleato. Si sbaglia di grosso.

Crisi tra Salvatore e Anna, dopo che la bella Imbriani ha confessato la reticenza di Irene nel trasferirsi a Milano. Salvo rinuncia a comprare la casa, con il cuore a pezzi.

A Villa Guarnieri qualcuno bussa alla porta. Si tratta di Stefania, che chiede a Marco di ospitarla perché non ha altro posto dove rifugiarsi.

Martedì 15 marzo: Stefania pensa a Gloria

A casa Colombo regna il caos e Veronica è furiosa con Gloria. Stefania continua a stare nella foresteria di villa Guarnieri, con l'appoggio di Marco.

Gemma, turbata dalla lontananza di Marco, inizia a sospettare qualcosa. Intanto, la giovane Colombo non fa altro che ripensare ai bei momenti con Gloria, alla quale comunque è molto affezionata. Si mette una mano sul cuore e scrive un telegramma a Ezio e Veronica per tranquillizzarli.

Dante prosegue con la sua vendetta e, senza dire nulla a Vittorio, organizza una sfilata che si terrà al Paradiso delle Signore.

Sarà l'inizio della fine.

Mercoledì 16 marzo 2022: Ludovica attratta da Ferdinando

Flavia e Fiorenza ci avevano visto giusto. Passando del tempo con lui, Ludovica è sempre più attratta da Torrebruna e dal suo carisma.

La mamma di Ludovica prosegue nel suo intento di far separare la figlia dall'odiato Marcello e sembra proprio che abbia trovato la via giusta.

Lo strano atteggiamento di Marco insospettisce Umberto che, seguendolo, lo coglie in flagrante insieme a Stefania. Il commendatore va su tutte le furie.

Giovedì 17 marzo 2022: Dante e Fiorenza boicottano la sfilata

L’arrivo della madre di Anna a Milano crea scompiglio nel rapporto tra il giovane Amato e la Imbriani. Come se non bastasse, Agnese si intromette per cercare di convincere la donna a mettere una buona parola con Irene.

Fiorenza e Dante hanno in mente un piano terribile per rovinare Vittorio. La loro intenzione è quella di boicottare la sfilata per mettere in cattiva luce il povero Conti.

Venerdì 18 marzo 2022: Ezio racconta tutta la verità a Stefania

Stefania lascia la villa e si trasferisce dalle sue amiche Veneri.

Per Ezio è arrivato il momento di raccontarle tutta la storia di Gloria, così che possa capire quanto abbia sofferto.

La sfilata al Circolo è tremenda, il piano di Dante e Fiorenza è andato a segno. Vittorio sembra ormai essere arrivato alla frutta e non sarà facile risalire la china.