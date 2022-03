Soleil Sorge si diverte a provocare Barù nella casa del GF Vip. In queste ultime ore, tra Jessica e Barù c'è stato un avvicinamento del tutto sospetto, favorito in primis dal nipote di Costantino Della Gherardesca.

I due, infatti, si sono ritrovati a trascorrere un po' di ore insieme all'interno di quella che è stata definita la "capanna dell'amore", costruita in casa per permettere ai due concorrenti di isolarsi dal resto del gruppo e stare intimità. E così, di fronte a questo cambio repentino di idee, Soleil non ha perso occasione per provocare e lanciare frecciatine al suo amico Barù.

Barù cambia idea su Jessica e vanno nella capanna dell'amore al GF Vip

Nel dettaglio, fino a qualche giorno fa Barù continuava ad essere fermo sulla sua posizione di non voler avere una storia d'amore all'interno della casa del GF Vip.

Il concorrente rifiutava a prescindere l'idea di mettere in mostra i suoi sentimenti all'interno di un contesto televisivo e quindi, per tale ragione, ha sempre tenuto alla larga la principessina, senza mai cedere al suo corteggiamento serrato.

Qualcosa, però, è cambiato nelle ultime ore. Barù, infatti, ha ceduto all'idea di trascorrere delle ore con Jessica all'interno della capanna dell'amore che è stata costruita da Lulù.

I due, quindi, nella notte di sabato si sono ritrovati in intimità, da soli e senza telecamere, sotto questa tenda allestita in salotto e sono stati per diverso tempo insieme, al riparo da occhi indiscreti.

Soleil provoca Barù dopo la notte in intimità con Jessica

Immediata la reazione di Soleil Sorge che, il giorno dopo, essendo stata messa al corrente di quello che è accaduto, non ha perso occasione per provocare Barù e lanciare delle frecciatine che non sono passate inosservate.

"E quindi Barù ha ceduto all'acchiappa-clip. Un esperto cacciatore come te che è caduto nella trappola o forse è stato lui a tirarlo nella trappola", ha esclamato Soleil con tono provocatorio rivolgendosi proprio a Barù che in quel momento era sotto la doccia e quindi senza microfono.

La frecciatina di Soleil contro Barù al Grande Fratello Vip

"Ci sei entrato cosciente di entrare nella trappola", ha aggiunto ancora Soleil Sorge che in maniera velata ha accusato Barù di aver messo in atto una strategia, a pochi giorni ormai dalla finalissima di questo Grande Fratello Vip, per dare una svolta al suo percorso con Jessica.

Insomma i sospetti dell'ex protagonista di Uomini e donne, non sembrano essere infondati ed effettivamente non si esclude che quella di Barù possa essere una tattica studiata a tavolino, per cercare di attirare l'attenzione del pubblico e conquistare l'accesso alla finalissima.