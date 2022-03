Il fanclub dei Jerù è felicissimo per gli ultimi avvenimenti all'interno della casa del Grande Fratello. Ad una settimana dalla finale, Jessica e Barù si sono avvicinati tantissimo. Durante la notte, Soleil e Lulù hanno costruito una sorta di capanna, su richiesta di Barù. Si tratta della prima capanna di questa lunga edizione del GF Vip. I due gieffini sono rimasti un'ora sotto questa costruzione e la curiosità di tutti, compresi i compagni di avventura, è salita alle stelle. Soleil ha deciso di fare una sorta di intervista alla principessa Selassié, per capire cosa è successo.

Jessica: 'Lasciamo l'attrazione a dopo il programma'

Soleil ha subito cercato di capire cosa è successo nella capanna tra Jessica e Barù. La principessa le ha raccontato che hanno scherzato e parlato. "Lasciamo l'attrazione a dopo il programma" ha specificato Jessica, sottolineando che non hanno consumato o approfondito i loro sentimenti. La principessa era molto contenta per il fatto che a chiedere la capanna sia stato Barù, perché sicuramente può essere interpretato come un buon segno. Soleil Sorge ha spiegato di averlo visto senza maglietta e Jessica ha confermato, ma ha anche precisato che lei aveva il pigiama. "Eravamo vestiti" ha sottolineato la principessa, spiegando che hanno parlato di loro e di cosa accadrà fuori.

Jessica ha spiegato che Barù le ha detto molte cose che non diceva davanti agli altri.

GF Vip, Jessica: 'Se c'è stato qualcosa di fisico? Non posso rispondere'

Le domande di Soleil sono diventate molto insistenti. Jessica ha spiegato che finalmente Barù è stato molto più chiaro con lei e che hanno anche parlato della possibilità di avere una storia al di fuori della trasmissione.

La principessa ha sottolineato che hanno messo da parte la voglia di stare insieme e l'attrazione, visto che mancano solo 7 giorni alla finale. Quando le è stato chiesto se c'è stato qualcosa di fisico ha spiegato di non poter rispondere, ma ha smentito categoricamente di avere dei segni sul collo, come era stato insinuato.

Per lei, che ha sempre espresso chiaramente il suo interesse per Barù, questo è stato sicuramente un momento molto importante, in cui almeno è riuscita a fare maggiore chiarezza sul loro rapporto e su quello che potrebbe accadere una volta finita questa edizione del reality.

Barù chiarisce cosa è successo nella capanna

Soleil è riuscita ad ottenere maggiori informazioni anche da Barù. I due hanno parlato di quello che è accaduto nella capanna e il concorrente ha chiarito la situazione. "Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti" ha precisato Barù, sottolineando che erano davvero molto vicini. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha specificato che lei era molto triste e che ha deciso di costruire la capanna per essere più liberi di parlare e per rassicurarla sul bene che le vuole. Nonostante questo Barù ha spiegato che non ci sarà una storia d'amore fuori dal programma.