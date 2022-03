Stasera, lunedì 14 marzo, andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6. Il reality Mediaset, infatti, sta per andare in vacanza dopo una programmazione ininterrotta di sei mesi: stasera sarà eletto il concorrente preferito del pubblico tra i cinque che sono riusciti ad approdare alla finale. Tutti i vipponi ancora in gara riceveranno la visita di parenti e amici, ma sono previsti anche balletti tra ex inquilini e una performance delle tre sorelle Selassié riunite.

Aggiornamenti sulla diretta conclusiva del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per finire: lunedì 14 marzo, Alfonso Signorini condurrà l'ultima puntata della stagione più lunga della storia del reality-show, durata oltre 6 mesi.

A giocarsi la vittoria, saranno in cinque: Delia, Lulù, Davide, Barù e chi avrà la meglio nel televoto tra Jessica e Giucas (la principessina dovrebbe vincere a mani basse).

Tra un verdetto e l'altro, però, i concorrenti riceveranno emozionanti sorprese: Delia Duran potrà rivedere la mamma dopo tanto tempo, Davide Silvestri si confronterà con il padre, Giucas Casella con il figlio James.

Per quanto riguarda le sorelle Selassié, avranno la possibilità di mettere in scena una performance canora assieme a Clarissa: le tre si esibiranno sulle note di una famosa canzone di Christina Aguilera.

Pronostici sul trionfatore del Grande Fratello Vip

La finale del Grande Fratello Vip 6, però, sarà un vero e proprio spettacolo: molti ex concorrenti, infatti, hanno preparato balletti e performance che proporranno nel corso della serata (pare che anche Alex e Soleil faranno un passo a due in diretta prima che lui possa ricongiungersi con la moglie).

Non mancheranno le emozioni d'amore nella puntata conclusiva di questa lunghissima edizione del reality di Canale 5: Lulù potrà riabbracciare il suo Manuel Bortuzzo dopo oltre un mese di lontananza, Delia rivedrà il marito per ricominciare con lui quel percorso che hanno interrotto tempo fa per varie incomprensioni.

Non è da escludere, poi, che anche Giucas e Davide ricevano qualche bella sorpresa dalle loro compagne: Jessica e Barù, invece, sono ufficialmente single e non dovrebbero essere coinvolti in questi momenti romantici (a meno che Alfonso Signorini non decida di indagare ulteriormente sul rapporto altalenante tra quelli che i fan hanno ribattezzato Jerù).

Sul fronte ospiti, si parla di una possibile partecipazione di Barbara D'Urso per lanciare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione (di cui Soleil è giurata), di una comparsata di Paolo Bonolis e del ritorno in studio della ex concorrente Katia Ricciarelli.

Finisce il Grande Fratello Vip 6

Stando a quello che sostengono gli scommettitori, il vincitore del Grande Fratello Vip 6 potrebbe essere Jessica. La ragazza è la preferita della maggior parte dei fan del reality-show, ma non è scontato che alla fine sarà lei a salire sul gradino più alto del podio.

Molto dipenderà dai televoti che saranno aperti durante la diretta: se la principessina dovesse scontrarsi con un concorrente Davide, non è detto che lo batta.

Sembrano decisamente scese, invece, le quotazioni di Lulù: dopo essere stata in cima alla lista delle preferenze del pubblico per settimane, la fidanzata di Manuel ha avuto atteggiamenti ritenuti da alcuni come capricciosi e diversi dei suoi fan ora fanno il tifo per la sua sorella maggiore.

Delia, Giucas e Barù possono essere considerati gli outsider di questa finalissima, nel senso che sulla carta pare abbiano poche possibilità di vittoria, ma potrebbero esserci delle clamorose sorprese nel corso della serata.