Le speranze di rivedere insieme Hande Erçel e Kerem Bürsin si affievoliscono sempre di più. Fino a ora non hanno né confermato né smentito la rottura, ma alcuni gesti compiuti dai due sui social non fanno ben sperare. La "mazzata finale" è arrivata proprio dall'attrice, che dopo aver cancellato le sue foto con Kerem da social, ha deciso di smettere di seguirlo su Instagram.

Hande smette di seguire Kerem su Instagram

La notizia non è masi stata confermata dai diretti interessati, ma nonostante il silenzio la presunta rottura tra Hande Erçel e Kerem Bursin continua a far parlare la stampa turca.

Dopo il Gossip trapelato nel mese di gennaio i due sui social, in diversi modi, hanno fatto capire che la loro relazione d'amore stava navigando in cattive acque.

Prima lei ha eliminato dal suo profilo Instagram i post che narravano la sua storia con Kerem e lui ha deciso di "ripagarla con la stessa moneta" eliminando il post in cui, con una foto che li ritraeva alle Maldive, nell'aprile del 2021 annunciavano la loro storia d'amore.

Ora la rottura sembra proprio insanabile, infatti Hande Erçel ha anche smesso di seguire Kerem Bürsin su Instagram, cosa che invece lui continua fare.

Tra Hande e Kerem è veramente la fine?

I due hanno messo definitivamente la parola fine alla loro storia d'amore? Probabilmente sì, anche se manca l'ufficialità, che a questo punto non si sa se arriverà viste le ultime vicissitudini.

La notizia della presunta crisi è arrivata nei giornali turchi intorno alla fine di gennaio. Si diceva che Hande Erçel si fosse arrabbiata con Kerem Bürsin per aver accettato di lavorare in una serie insieme a Demet Özdemir e anche per il fatto di esserne venuta a conoscenza solamente tramite la stampa.

Si è anche detto che la rottura sia arrivata a causa dei loro caratteri molto forti, alcuni l'hanno anche definita una "guerra tra ego".

Fatto sta che la loro storia potrebbe essere arrivata a un punto di non ritorno.

La storia d'amore iniziata sul set di Sen Çal Kapımı

Una relazione, quella di Hande Erçel e Kerem Bürsin, iniziata sul set. Infatti i due si sono conosciuti grazie a Sen Çal Kapımı (Love is in the air, ndr), la serie record di ascolti che li ha visti protagonisti nei rispettivi ruoli di Eda e Serkan.

La coppia sembrava più innamorata che mai, lo stesso Kerem l'aveva confermato durante l'ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin, raccontando gli inizi della loro storia: "È una persona eccezionale, è bellissima. Sul set stavamo vicini tutti i giorni e per tante ore di seguito, a un certo punto è diventato difficile vederla solamente come un'amica. La scintilla è scoccata dopo un po', in quanto rispettavamo il nostro lavoro sul set".