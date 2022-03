Ora che Soleil è stata eliminata, Alex ha trovato un altro modo per far parlare di sé. Dopo aver sentito Barù dire a Delia che non vuole rivedere mai più nessuno dei due, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato sui social network con una battuta altrettanto velenosa. Il nobile, inoltre, continua a portare avanti l'altalenante rapporto con Jessica, regalando al pubblico momenti di dolcezza e altri di gelo assoluto.

La provocazioni tra le mura del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi e i concorrenti ancora in gioco stanno sfoderando tutte le armi che hanno a disposizione per cercare di vincere.

L'altra sera, durante un momento verità, Delia e Barù hanno detto apertamente cosa pensano l'uno dell'altra, arrivando a pronunciare parole che hanno fatto storcere il naso a chi è fuori dalla casa.

Mentre Duran cercava di spiegargli perché l'ha nominato (decidendo di salvare Jessica e Sophie con le quali aveva avuto da ridire), il nobile ha chiarito la sua posizione sul rapporto futuro che non intende avere né con lei né con il discusso marito.

"Io non voglio rivedere mai più né te né Alex fuori di qui. Giuro. Se ci vediamo per sbaglio possiamo anche prendere un caffè, ma rivederti anche da soli non mi interessa", ha precisato il nipote di Costantino Della Gherardesca.

L'intervento di Belli dall'esterno del Grande Fratello Vip

Se Delia non si è scomposta più di tanto nel sentire Barù dire che non vuole rivederla dopo la fine del Grande Fratello Vip, Alex ha reagito sui social network come è solito fare da quando è stato squalificato.

Tra le storie su Instagram che l'attore ha pubblicato il 9 marzo sul suo profilo, spicca quella in cui ha risposto al nobile con una battuta che è una via di mezzo tra l'ironico e il seccato.

"Non ti preoccupare che la cosa è reciproca" ha scritto Belli accanto al video in cui si sente Gaetani precisare che non vuole avere più niente a che fare né con lui né con Duran quando i riflettori del reality si spegneranno.

Da quando ha lasciato la casa per cercare di rimettere insieme il suo matrimonio, l'attore ha continuato a essere protagonista assoluto di quasi tutte le puntate che sono andate in onda due volte a settimana negli ultimi mesi: l'ultimo spazio che è stato concesso all'uomo risale a lunedì scorso, quando ha potuto confrontarsi con Soleil per l'ennesima volta.

Il bacio di Delia a Jessica al Grande Fratello Vip

Tra Delia e Barù sembra non esserci molto feeling e questo lo si evince anche dalle provocazioni che i due si lanciano durante la giornata all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La scorsa sera, ad esempio, la sudamericana ha deciso di regalare un altro momento di spettacolo avvicinandosi fisicamente a Jessica.

"Visto che Barù non c'è e non lo fa, ci pensa Delia", ha detto Delia prima di dare un bacio sulle labbra a Jessica, mentre tutti gli altri si divertivano e ballavano.

Alex ha anche pubblicato un tweet per chiarire la sua posizione sul nipote di Costantino Della Gherardesca.

"Caro Barù, capisco la tua ironia pungente ma non condivido la cattiveria gratuita. Ma la tua eleganza di nobiltà dove sta?", ha scritto l'attore sul web sempre in risposta alle parole che Gaetani ha usato per mantenere le distanze da lui e da Delia una volta finito il programma.