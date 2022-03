Cambio programmazione per la soap opera Il Paradiso delle signore 6, uno degli appuntamenti di maggiore successo della rete ammiraglia Rai.

La sesta stagione della soap, che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di telespettatori, volge ormai al termine e fra alcune settimane calerà il sipario sulle vicende di Vittorio Conti e Umberto Guarnieri.

Poi, a partire dal mese di maggio, la Rai farà affidamento su una nuova soap opera che terrà compagnia al pubblico del primo pomeriggio.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succede da maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 segnerà l'uscita di scena della soap dal palinsesto di questa stagione televisiva 2022 della rete ammiraglia Rai.

La soap, infatti, contrariamente a quello che accade agli altri programmi del daytime di Rai 1 non andrà in onda fino ai primi di giugno.

Gli episodi inediti di questa sesta stagione saranno trasmessi fino al 29 aprile 2022, dopodiché calerà il sipario sulla seguitissima soap del pomeriggio.

Per i fan de Il Paradiso delle signore, infatti, è previsto uno stop che prenderà il via a partire dal prossimo maggio e che durerà per tutta l'estate 2022.

Sospeso Il Paradiso 6 e debutta la nuova soap 'Sei Sorelle'

Come è già successo negli anni precedenti, l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, non sarà in onda durante il periodo della calda stagione estiva.

Uno stop che, quest'anno, non sarà sostituito neppure dalle repliche delle stagioni precedenti de Il Paradiso delle signore, dato che la Rai ha scelto di puntare su un nuovo prodotto.

Da maggio, nella stessa fascia oraria della soap italiana, arriverà una nuova serie importata dalla Spagna, che ha già conquistato il pubblico iberico e che si appresta a conquistare anche quello della rete ammiraglia Rai.

Trattasi di "Sei Sorelle", una nuova soap che ha tutti i connotati per far breccia nel cuore del pubblico estivo: amori, intrighi, passioni e tradimenti saranno al centro della trama di questa nuova soap opera destinata alla fascia pomeridiana e pronta a tener compagnia al pubblico.

Si avvicina l'atteso finale di stagione de Il Paradiso 6

Come se la caverà Sei Sorelle al posto de Il Paradiso delle signore? Riuscirà a bissare il successo in termini di ascolti della soap italiana?

In attesa di scoprirlo, i fan si godono questi ultimi appuntamenti della sesta stagione in tv, i quali saranno a dir poco densi di colpi di scena e incentrati in primis sulla scoperta del segreto legato alle sorti di Stefania, la quale verrà a conoscenza della verità su sua mamma Gloria.