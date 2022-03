Nuove anticipazioni su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da oltre vent'anni su Canale 5. Gli spoiler della registrazione avvenuta il 9 marzo rivelano che Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano la loro frequentazione tra alti e bassi. Pinuccia, invece, è scoppiata in lacrime a causa delle critiche di Tina Cipollari.

Uomini e donne, registrazione 9 marzo: weekend rimandato tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Mercoledì 9 marzo sono state registrate negli studi Elios di Roma delle nuove puntate di Uomini e Donne.

Le anticipazioni riportate sul web raccontano che tutta l'attenzione si è focalizzata su Ida Platano, tra le dame più discusse del programma. La donna, infatti, ha rinunciato a passare un weekend a Palermo in compagnia di Alessandro Vicinanza. La coppia, infatti, sembra aver rimandato il viaggio a questo fine settimana. Una decisione presa per dare una svolta al loro rapporto, in fase di stallo da un po' di tempo a causa di alcuni dissapori.

Pinuccia piange a dirotto a causa di Tina Cipollari

Nell'ultima registrazione di U&D avvenuta il 9 marzo si è parlato anche di Pinuccia, l'anziana dama che continua a far discutere l'opinione pubblica a causa del suo comportamento. La donna, infatti, è finita nuovamente nel mirino di Tina Cipollari e non sapendo reagire alle critiche mosse dalla collega di Gianni Sperti, Pinuccia è scoppiata a piangere.

Federica Averzano torna in studio, Luca Salatino tra Soraya e Lilli

Per quanto riguarda invece il trono classico, Matteo Ranieri ha deciso di andare a riprendersi Federica Averzano, tornata in studio dopo averlo abbandoanto durante la scorsa registrazione. In quell'occasione il tronista ligure aveva deciso di eliminare la corteggiatrice in quanto non aveva accusato la sua assenza.

Una decisione di cui si è subito pentito, visto che ha subito deciso di "riprendersela".

Maria De Filippi, durante la registrazione, ha mostrato un'esterna dove si vede Matteo raggiungere l'abitazione di Federica e convincerla a ritornare nel programma. Una volta tornata in studio, la corteggiatrice ha avuto uno scontro con Valeria.

Continua, invece, senza sosta il percorso di Luca Salatino all'interno del dating show. Il tronista è uscito in esterna sia con Lilli che con Soraya.

Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere questi nuovi colpi di scena sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.