Visto che la sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per finire, i concorrenti stanno cominciando a fare i primi bilanci sui rapporti che hanno instaurato all'interno della casa nei mesi scorsi. Dopo aver letto ben tre messaggi aerei che i fan hanno fatto recapitare a lei e a Barù, Jessica ha deciso di smorzare gli entusiasmi dicendo che i Jerù non esistono più, soprattutto per volere del nobile, sempre più insofferente nei suoi confronti.

Tensioni e scontri al Grande Fratello Vip

Giovedì 10 marzo andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 6 e uno dei temi centrali della serata sarà l'altalenante rapporto tra Jessica e Barù.

Negli ultimi giorni, infatti, i due si sono scontrati più volte, arrivando a dirsi cose molto forti e che sembravano l'anticamera di un addio definitivo.

A poche ore da una nuova diretta, la principessina etiope si è lasciata andare a una riflessione che ha un po' deluso i tanti fan del suo legame con Barù.

Dopo aver visto tre aerei per lei e per il nobile sorvolare la casa di Cinecittà con dei messaggi da parte dei sostenitori dei Jerù", la maggiore delle sorelle Selassié si è rivolta direttamente a loro esclamando: "Grazie mille per gli aerei, ma vorrei dirvi che i Jerù non esistono più".

La giovane è apparsa piuttosto consapevole del fatto che Barù non ricambi il suo sentimento, per questo motivo ha deciso di smettere di credere in un futuro in coppia dopo la fine del reality show.

Il concorrente del Grande Fratello Vip gelido

Dopo aver ringraziato chi ha spedito i messaggi aerei per sostenere lei e Barù dall'esterno, Jessica ha deciso di non andare a svegliare il nobile che in quel momento stava dormendo.

Secondo la principessina, infatti, al compagno d'avventura non avrebbe fatto particolarmente piacere leggere i messaggi dei fan per i Jerù, soprattutto a fronte degli sviluppi negativi che ha avuto il loro rapporto negli ultimi giorni.

Il feeling tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip 6, dunque, sembra essersi attenuato da un giorno all'altro. Il nobile, infatti, non ha perdonato a Selassiè di averlo messo in dubbio dandogli pubblicamente dello stratega.

"Mi hai offeso come persona, nei valori in cui credo" ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca, rimproverando la giovane per aver messo in discussione la sua sincerità nel loro legame.

Attesa per la semifinale del Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Jessica e Barù sarà uno degli argomenti che Alfonso Signorini affronterà durante la penultima puntata del Grande Fratello Vip, quella che andrà in onda giovedì 10 marzo.

Il presentatore cercherà di indagare sui reali sentimenti dei due vipponi con l'obiettivo di capire se ci può essere oppure no una frequentazione fuori dalla casa.

Si parlerà a lungo anche di Soleil: la ragazza si racconterà in studio dopo eliminazione di lunedì scorso, ma avrà anche la possibilità di rientrare tra le mura di Cinecittà per un confronto con i concorrenti che l'hanno nominata qualche giorno fa, decretando la sua uscita dal gioco.

Alex Belli sarà ancora protagonista, ma stavolta per il suo matrimonio.

L'attore ha cercato di stupire Delia facendole recapitare un messaggio d'amore con un drone, ma lei non ha reagito come ci si aspettava e il conduttore proverà a capire perché e se in lei è cambiato qualcosa a livello sentimentale.

Nel corso della puntata, infine, ci saranno due eliminazioni (una tra Barù e Manila che sono al televoto da qualche giorno e un'altra dopo una votazione flash che decreterà anche il nome del quarto finalista di quest'anno).