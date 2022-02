Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che si avvia verso il gran finale di questa seguitissima sesta stagione.

Le novità di quest'anno riguarderanno la programmazione estiva, dato che nel corso di questi anni pur interrompendo la messa in onda delle puntate inedite, la Rai ha sempre scelto di continuare a mandare in onda le repliche.

Quest'anno, però, ci saranno delle novità dato che i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare su una nuova soap dal titolo Sei sorelle.

Cambio programmazione per Il Paradiso 6: stop da maggio, poi niente repliche

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 si avvia verso il finale di stagione. Gli attori protagonisti della soap, sui social, hanno annunciato da diverse settimane la fine delle riprese di questa sesta serie di grande successo, seguita da una media di oltre due milioni di fedelissimi al giorno.

Tuttavia, gli spettatori e fan della soap opera, possono stare tranquilli ancora per un po' di tempo, dato che la soap continuerà la sua regolare programmazione su Rai 1 fino alle prime settimane di maggio, come è già successo lo scorso anno.

Dopodiché, ci sarà uno stop: per tutta l'estate, come da tradizione, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 non verrà trasmesso in prima visione assoluta Rai.

In estate debutta la soap Sei Sorelle al posto de Il Paradiso delle signore

La soap, infatti, sarà sospesa per il periodo della calda stagione e, la novità di quest'anno riguarderà anche lo stop delle repliche in daytime.

Negli ultimi anni, infatti, la Rai aveva scelto di trasmettere le repliche de Il Paradiso delle signore nella fascia del daytime estivo, ma quest'anno ci sarà un cambio programmazione.

Per l'estate, infatti, si è scelto di puntare su un nuovo prodotto che prenderà il posto della fortunatissima soap ambientata nel grande magazzino più famoso d'Italia.

Trattasi della soap opera spagnola Sei sorelle, destinata a conquistare il gradimento del pubblico italiano dopo aver conquistato quello spagnolo nel corso di questi anni.

Confermata già la settima stagione de Il Paradiso delle signore

Una soap in costume, ambientata nella Spagna di inizio '900, che vedrà protagoniste, per l'appunto, un gruppo di sei sorelle che si ritroveranno a dover gestire l'azienda del padre, venuto a mancare in maniera improvvisa.

Insomma, una serie che sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

Tuttavia, i fan de Il Paradiso delle signore possono stare tranquilli, perché nonostante lo stop di questa estate, la soap opera tornerà in onda nuovamente da settembre 2022, con le puntate inedite della settima stagione prevista sempre nel daytime della rete ammiraglia Rai.