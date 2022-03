Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 della settimana dal 21 al 25 marzo 2022 delle puntate in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay on demand e anche in replica. Tante le trame che entreranno nel vivo e, in primis, l'evoluzione del rapporto tra Gloria e Stefania, che ha scoperto di aver vissuto accanto alla madre che credeva morta in un incidente ormai quindici anni fa. Ciò porta inevitabilmente delle conseguenze anche nella storia d'amore di Ezio e Veronica. Se Ezio tenta in ogni modo di rassicurarla sul fatto che voglia solo lei - o forse, solo per illudere se stesso - Zanatta è certa che Gloria ha ancora una forte presa emotiva sul compagno.

Maria cercherà di farsi forza dopo la delusione d'amore che le ha riservato Rocco, il ragazzo che avrebbe dovuto sposare nel suo meraviglioso abito bianco cucito da lei stessa giorno e notte. Flavia non smetterà di tramare contro la relazione di Ludovica e Marcello, mentre il desiderio di vendetta di Dante crescerà ancora di più. Vittorio deve stare molto attento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore settimana 21-25 marzo 2022

Gemma è in apprensione per Stefania, ora che ha scoperto che Gloria è sua mamma. La giovane Zanatta prova a far riavvicinare le due, dimostrando una grande maturità.

Nel frattempo, Flavia scopre che il marito non ha versato le quote per farla entrare di fatto nei suoi affari e così, decisa a scoprire che cosa stia succedendo, parte per Napoli.

Ludovica e Marcello trovano del tempo per stare insieme, ma Torrebruna non smette di corteggiare la bella Brancia, complice un pranzo di lavoro.

Anna e Salvo discutono sul loro futuro, che sembra non essere così roseo come avevano immaginato.

Flora confessa a Umberto di essere innamorata di lui

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore della settimana dal 21 al 25 marzo, vedremo Flora sempre più insofferente nei confronti di Adelaide.

Preso coraggio, confessa a Umberto di essersi innamorata di lui.

Le buone intenzioni di Gemma non portano a nulla. Stefania, ancora furiosa con Gloria, ha un aspro confronto con lei.

Nel frattempo, Gemma viene a sapere che Stefania era nascosta a Villa Guarnieri in compagnia di Marco e non la prende affatto bene.

Dante e Beatrice si baciano, nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Quando Flavia torna a Milano, Fiorenza non perde tempo per metterla al corrente dei pettegolezzi che circolano su sua figlia e Marcello.

Infine, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nella settimana dal 21 al 25 marzo 2022, Dante riesce a fare breccia nel cuore di Beatrice, ignara dei suoi piani. I due si baciano appassionatamente dopo un lungo corteggiamento.