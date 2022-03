Tra i volti più amati de Il Paradiso delle Signore 6 continua a esserci Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato.

L'attore in queste ore si è reso protagonista di un momento social con i suoi fan, dove ha risposto a un paio di domande che gli sono state fatte.

Tra queste anche quelle legate a possibili nuovi impegni professionali, oltre alla soap opera che lo vede protagonista su Rai 1. Ebbene, Caserio ha svelato che ci sarebbe un progetto in cantiere che lo vedrebbe protagonista con Romina Carrisi.

L'attore di Salvatore Amato ne Il Paradiso 6, parla di un nuovo progetto professionale

Nel dettaglio, Emanuel Caserio continua a essere uno dei volti di spicco de Il Paradiso delle signore 6, nelle vesti di Salvatore Amato, che non riesce a trovare pace dal punto di vista sentimentale.

Eppure, in futuro, l'attore del giovane Salvo potrebbe cimentarsi anche in altri progetti professionali legati al teatro, così come lui stesso ha svelato sui social.

"C'è in progetto una cosa con Romina Carrisi. C'è in cantiere un qualcosa" ha svelato l'attore della soap opera di Rai 1 parlando di possibili progetti legati anche al teatro.

Emanuel Caserio, spettacolo teatrale con Romina Carrisi?

Per il momento, però, Caserio non si è sbilanciato più di tanto ed ha preferito fare "il vago", pur lanciando questa indiscrezione sul suo futuro professionale e su questo nuovo impegno che potrebbe affiancarsi a quello con Il Paradiso delle signore.

In attesa di scoprire se questo nuovo progetto di Emanuel Caserio andrà in porto oppure no, gli spettatori si apprestano a godersi gli ultimi appuntamenti della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che si preannunciano densi di colpi di scena.

Occhi puntati in primis anche sulle vicende di Salvatore che, dopo aver visto sfumare il sogno di poter convolare a nozze con Anna Imbriani, prenderà una drastica decisione.

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso 6: Salvatore esce di scena?

Il giovane barista, infatti, deciderà di allontanarsi per un po' di tempo da Milano e quindi di abbandonare la città, la famiglia, il lavoro e gli amici per prendersi un periodo di pausa e ritrovare la forza per partire di nuovo.

Una notizia che, nel momento in cui si diffonderà tra i suoi cari, non verrà accolta positivamente da Marcello, che resterà quasi deluso dalla scelta del socio di "mollare la presa" e lasciarlo anche da solo nella gestione dei loro affari.

Cosa succederà a questo punto? Salvatore porterà avanti con fermezza la sua decisione di allontanarsi per un po' da Milano oppure avrà l'ennesimo ripensamento nel finale de Il Paradiso delle signore 6? La risposta nel corso delle prossime puntate della soap opera Rai.