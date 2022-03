A Uomini e donne è finita tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama ha detto addio al cavaliere dopo aver capito che lui non provava i suoi stessi sentimenti. Ida si è lasciata andare ad un pianto disperato, convinta che non riuscirà mai a trovare l'amore. L'atteggiamento della dama, non è piaciuto a parte del pubblico che, sui social, hanno criticato Ida, dandole della persona pesante e accusandola di fare vittimismo inutile.

Ida in lacrime dopo l'addio ad Alessandro, Tina: 'Impara ad amarti'

Da giorni era nell'aria la rottura tra Ida e Alessandro.

Da diverse settimane i due non facevano altro che litigare, soprattutto a causa delle continue lamentele della dama bresciana verso il cavaliere di Salerno. Nella puntata di Uomini e donne del 22 marzo Ida ha confessato di essere innamorata di Alessandro, salvo poi rompere con lui. Questo perché si è resa conto di non essere corrisposta. "Non troverò mai l'amore", ha dichiarato sconfortata Ida, che ha aggiunto: "Forse devo rinunciare all’amore". Ida già in lacrime, è stata confortata da Maria De Filippi, mentre Tina Cipollari si è rivolta a lei dicendo: "Sii forte e impara ad amarti".

Ida Platano disperata nella puntata di Uomini e donne del 22 marzo

Tina in qualche modo ha cercato di far capire a Ida che non è possibile che si riduca sempre in lacrime ogni qualvolta chiude una conoscenza.

Se un uomo è sbagliato per lei, ha detto l'opinionista, deve solo prenderne atto e andare avanti. Mentre Gianni in qualche modo ha cercato di accusare Alessandro di aver illuso Ida, Tina ha difeso invece il cavaliere. Comunque sia, Ida è scoppiata in un pianto disperato, tanto che ad un certo punto è uscita pure dallo studio di Uomini e donne.

Poco dopo, Maria De Filippi ha cercato di risollevare il morale facendola ballare con Umberto Gaudino, il ballerino professionista di Amici.

“Impara ad essere forte e credi in te stessa” #UominieDonne pic.twitter.com/IghcHzN8yQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 22, 2022

Parte dei fan di U&D contro Ida Platano: 'Vittimismo inutile'

Subito dopo la messa in onda della puntata, i fan di Uomini e donne si sono riversati sui social commentando quanto trasmesso su Canale 5.

Scorrendo i commenti, molti utenti hanno criticato Ida Platano reputandola pesante. "Questa è di una furbizia allucinante", si legge. A, quanto pare, molti sono convinti che Ida stia seguendo le orme di Gemma e che stia facendo di tutto per stare al centro dello studio. Non è sfuggito il fatto che la dama bresciana sia nelle grazie di Maria De Filippi. Altri utenti invece, hanno commentato il pianto disperato di Ida scrivendo: "Vittimismo inutile". Resta ora da capire come affronterà le prossime conoscenze la dama di Brescia. Seguirà il consiglio di Tina e cercherà di amare più se stessa? Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne per scoprirlo.