La serie televisiva Il Paradiso delle Signore non finisce di stupire. Nel corso degli episodi che occuperanno il palinsesto di Rai 1 da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile 2022, Salvatore Amato manifesterà la volontà di rifarsi una vita in un’altra città, deludendo abbastanza il suo socio e amico Marcello Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, sino al 1 aprile: Marco e Stefania si fanno travolgere dall’emozione

Nelle puntate della soap opera che andranno in onda su Rai 1 dal 28 marzo al 1 aprile, Gemma sceglierà di non far sapere ai suoi familiari di aver litigato con Stefania.

Quest’ultima, dopo non essere riuscita a dare delle spiegazioni alla sorellastra, si sfogherà con Marco. A questo punto la giovane Colombo, per riconquistarsi la fiducia della sorellastra, deciderà di smettere di lavorare nella redazione de Il Paradiso per allontanarsi da Marco. Quest’ultimo, invece, farà sapere a Flora di essere in crisi con Gemma.

Intanto Irene inizierà ad avere il sospetto che Stefania possa provare qualcosa nei confronti del giovane Di Sant’Erasmo: a smentire ci penserà proprio la fanciulla, quando Marco la metterà alle strette. Successivamente Gemma, intenzionata a far riunire i suoi cari, farà una proposta alla madre Veronica e al patrigno Ezio. Marco, dopo aver cenato dai Colombo, vivrà un momento emozionante con Stefania.

Salvatore deciso a partire, Dante offre il suo aiuto a Beatrice

Nel frattempo Salvatore progetterà il suo futuro lontano dal capoluogo lombardo. La decisione del barista siciliano arriverà alle orecchie di Marcello, che non sarà per niente contento al punto da non presentarsi neanche in Caffetteria per la troppa delusione. Non passerà molto per vedere il giovane Amato e Barbieri riconciliarsi.

In seguito Flavia non mollerà la presa, dato che sarà sempre più decisa a far finire la storia d’amore tra Ludovica e Marcello. La signora Brancia di Montalto, inoltre, si sfogherà con la sua figlia, dicendole che si trovano in una pessima situazione economica dopo che il marito Jean Paul ha deciso di lasciarla. Intanto Ludovica e Ferdinando si avvicineranno sempre di più e tale novità non sfuggirà a Marcello.

La giovane Brancia di Montalto, colpita dalle parole della madre, deciderà di recuperare il loro rapporto. Intanto Ferdinando vorrà coprire la quota finanziaria di Flavia nell’affare che ha messo in piedi Dante. Quest’ultimo, invece, si renderà conto che a pagarne le conseguenze delle sue azioni sarà Beatrice, con cui sarà sempre più unito. Nonostante ciò Romagnoli vorrà fare del male a Vittorio, boicottando la lotteria del Pesce d’aprile, un evento che si terrà tra le mura del Circolo. Dante offrirà il suo aiuto a Beatrice, quando la stessa riceverà una notizia che non si aspettava dal collegio in cui si trova la figlia Serena. Intanto Romagnoli come sempre potrà contare sul supporto della cugina Fiorenza.

Per concludere Umberto regalerà a Flora dei preziosi orecchini. Quest’ultima, essendo innamorata del commendatore, fraintenderà il gesto. Purtroppo il cognato di Adelaide non riuscirà a fare pace con la stilista.