Nuove anticipazioni su Love is in the air, la serie tv che si appresta a chiudere i battenti dopo aver ottenuto un discreto successo di ascolti sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda dal 28 marzo all'1 aprile rivelano che Melo deciderà di lasciare Burak. Eda Yildiz, invece, partorirà il suo secondo figlio in circostanze inaspettate.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile, segnalano che Eda accuserà un leggero malore nel corso della festa di compleanno di Serkan. Fortunatamente la fioraia si riprenderà dopo essersi sottoposta ad alcune visite mediche.

Più tardi, Yildiz e suo marito comunicheranno a tutti di aver deciso di chiamare il loro secondo figlio Alp per omaggiare il primogenito deceduto di Aydan.

Kemal e la fidanzata, invece, informeranno i parenti di aver intenzione di sposarsi durante un viaggio in Spagna, ma accadrà un imprevisto. La signora Bolat annullerà tutto quando scoprirà che la suocera si unirà al loro viaggio.

Serkan (Kerem Bursin), nel frattempo, apparirà iperprotettivo nei confronti di Eda, in quanto vorrà gestire cosa mangia e fa grazie all'aiuto di Kiraz. Un'iniziativa che non verrà presa bene da Yildiz, che deciderà di ribellarsi. Infine la fioraia riporterà Kerem a Istanbul dopo averlo aspramente rimproverato.

Melo decide di lasciare Burak

Nelle puntate 28 marzo - 1 aprile, all'Art Life arriverà un progetto a cui Piril (Başak Gümülcinelioğlu) dimostrerà di tenere moltissimo, mentre Aydan e Kemal ritroveranno la pace lontani dalla suocera.

Intanto il rapporto tra Melo e Burak entrerà in crisi. Quest'ultimo confesserà a Kerem di voler chiedere la mano della fidanzata.

Peccato che la migliore amica della fioraia abbia deciso di lasciarlo, in quanto non rispecchia i suoi ideali di uomo.

Serkan e sua moglie, invece, saranno impegnati nel trasloco. La coppia inizierà anche gli esercizi di respirazione in vista del parto sempre più vicino.

Eda partorisce sotto l'albero aiutata da Serkan

Nonostante il periodo felice i coniugi Bolat saranno protagonisti di varie liti, fin quando non decideranno di recarsi nella loro casa di montagna.

Sarà in questo frangente che Eda (Hande Ercel) entrerà in travaglio, proprio quando la macchina si fermerà sul ciglio della strada per un guasto. Alla fine la fioraia partorirà sotto un albero aiutata da Serkan dopo essere stata colpita dalle doglie.

Insomma, una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della serie tv con protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin.