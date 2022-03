Si avvicinano le puntate finali de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio che continua a riscuotere un grande successo nel daytime di Rai 1.

In vista delle ultime puntate di questo sesto capitolo, potrebbe esserci una clamorosa resa dei conti finale tra Dante Romagnoli, Umberto Guarnieri e Vittorio Conti.

Vittorio Conti sempre più nel mirino di Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

In particolar modo, il perfido Romagnoli potrebbe essere incastrato da Umberto e da sua figlia Marta, dopo che ha sottratto loro le quote del negozio.

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Dante, dopo aver sottratto ad Umberto e Marta le quote per la gestione del negozio, continuerà a giocare sporco alle spalle di Vittorio Conti.

L'obiettivo primario è quello di boicottare le attività di Conti e fare in modo che la sua gestione del magazzino possa apparire fallimentare.

In un primo momento ci riuscirà facendo fallire la nuova sfilata che Vittorio organizzerà al Paradiso ma, Umberto, non sarà disposto ad accettare e sopportare ulteriori soprusi.

La vendetta di Umberto nei confronti del nemico Dante

Il commendatore, infatti, è stato molto chiaro nei confronti di Dante e lo ha avvertito che non potrà più prendersi gioco di lui e del suo fidato Vittorio Conti.

Insomma un avvertimento forte e chiaro quello del commendatore, che sembra non avere alcuna intenzione di dargliela vinta così facilmente a questo crudele avversario, che vuole mettere le mani sulla gestione del Paradiso delle signore.

E così, in vista delle battute finali di questa sesta stagione della soap opera Rai, non si esclude che Umberto possa "allearsi" con sua figlia Marta, per cercare di mettere definitivamente "ko" l'avversario.

Marta e Umberto potrebbero incastrare Dante nel finale de Il Paradiso 6

Del resto, Marta è una delle poche persone che conosce bene Dante, dato che i due sono stati insieme per un breve periodo in cui si trovavano in America.

Ecco perché Marta potrebbe essere a conoscenza di alcuni segreti legati al passato di Dante Romagnoli, che potrebbero incastrarlo definitivamente e quindi costringerlo alla resa definitiva.

A quel punto, quindi, il perfido Romagnoli sarebbe costretto a mettere da parte le sue mire espansionistiche all'interno della gestione del Paradiso e a "sparire" definitivamente dalla circolazione, lasciando di nuovo le redini del negozio nelle mani di Vittorio Conti e di Umberto Guarnieri.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, sicuramente il finale di questa sesta stagione della soap opera riserverà clamorose sorprese per i fan che, tutti i giorni, seguono con passione le vicende dei protagonisti che popolano il celebre magazzino.