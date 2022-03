Il rapporto nato al GFVip tra Jessica Selassié e Barù potrebbe subire una battuta d'arresto. La Principessa, dopo essere stata messa in guardia da Delia Duran su una presunta strategia del nobile, è apparsa irritata e delusa. Per questo motivo la 26enne nel corso della prossima puntata potrebbe anche decidere di sorprendere il coinquilino con una nomination.

L’accaduto

Terminata la 47^ puntata del GFVip, Delia ha confidato a Barù di averlo nominato. Sebbene il food blogger abbia preso la nomination con sportività, si è posto delle domande. Nel dettaglio, il gieffino ha chiesto alla modella sudamericana perché abbia deciso di votare lui e non Jessica Selassié.

Inoltre, il diretto interessato ha riferito che se Delia fosse stata nominabile - non può essere nominata attualmente, perché prima finalista del Reality Show - l'avrebbe fatto fino alla fine del programma.

Jessica affronta Barù

Dopo avere ricevuto la confidenza di Delia Duran, Jessica Selassié ha deciso di parlarne con il diretto interessato. Poco prima dell'ora di pranzo, mercoledì 9 marzo, la Principessa ha raggiunto Barù in giardino.

A quel punto la diretta interessata ha chiesto perché abbia fatto il suo nome con Delia per le nomination: "Nella conversazione ha detto che mi hai menzionato". Preso alla sprovvista, il nobile ha cercato di ridimensionare la sua posizione: "No, non l'ho detto".

Una volta compreso che aveva fatto il nome della 26enne, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha spiegato che si trattava di un esempio: "Non ho detto devi nominare lei".

La Principessa irritata per l'atteggiamento del coinquilino ha sbottato: "Vabbè, hai ragione perché non faccio parte della tua alleanza". Il riferimento è alle parole di Barù che in una clip ha spiegato che in una catena di salvataggio avrebbe salvato Giucas, Davide e Soleil ma non Jessica.

Infine, la 26enne ha lasciato intendere che potrebbe anche vendicarsi del coinquilino rifilandogli una nomination: "Me ne ricorderò, non posso fidarmi di te".

I consigli di Delia

Delia Duran ha cercato di mettere in guardia Jessica Selassié dalla presunta strategia di Barù.

Secondo la modella sudamericana, la Principessa dovrebbe smetterla di giustificare ogni atteggiamento del coinquilino solo perché è attratta da lui.

Per Delia, un uomo che vuole bene ad un'altra ragazza non mette benzina sul fuoco. La compagna di Alex Belli ha precisato di avere nominato Barù e non Jessica, perchè tra le due c'è stato un chiarimento ed è stato trovato un punto d'incontro.

Infine, Delia ha cercato di far capire a Jessica che Barù dice di non voler arrivare in finale ma in realtà sarebbe molto competitivo.