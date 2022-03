Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni della nuova registrazione del 9 marzo 2022, rivelano che c'è stato spazio per le novità legate al percorso di Matteo Ranieri.

Ancora una volta, infatti, il tronista è stato al centro dell'attenzione per le tormentate vicende del suo trono, che lo vedono coinvolto insieme alla pretendente Federica. Spazio poi alle vicende di Pinuccia che, anche questa settimana, è scoppiata in lacrime per colpa di Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione 9 marzo: Matteo va da Federica

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne del 9 marzo 2022, rivelano che Matteo Ranieri dopo aver fatto i conti con l'addio di Federica, che aveva scelto di abbandonare la trasmissione, tornerà di nuovo sui suoi passi.

Il tronista, infatti, ha scelto di raggiungere Federica a casa sua e le ha chiesto scusa per il modo in cui l'ha trattata e per le parole che le aveva riservato nella registrazione precedente.

Alla luce di questo confronto, tra i due c'è stato un chiarimento che ha spinto Federica a fidarsi ancora una volta di Matteo e quindi a tornare in studio per portare avanti questo percorso, ormai a ridosso di quella che sarà la scelta finale del tronista ligure.

Federica ritorna in studio, Luca fa una doppia esterna: anticipazioni U&D

Nel corso della registrazione di Uomini e donne di questa settimana, non è mancato un battibecco tra Federica e Valeria, la nuova corteggiatrice di Matteo, con la quale sembrava esserci un buon feeling.

Occhi puntati anche sulle vicende del tronista Luca: gli spoiler delle nuove puntate che saranno trasmesse a marzo in tv, rivelano che ha scelto di portare in esterna sia Soraia che Lilli, confermando di fatto uno spiccato interesse per entrambe le due corteggiatrici.

Spazio poi alle vicende dei protagonisti del trono over: le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 9 marzo, infatti, rivelano che si è tornato a parlare delle vicende di Ida e Alessandro.

Pinuccia in lacrime per colpa di Tina: anticipazioni Uomini e donne registrazione 9 marzo

I due avevano programmato un weekend insieme a Palermo ma, all'ultimo momento, lo hanno rimandato e quindi non hanno più trascorso delle giornate in compagnia.

Per quanto riguarda, invece, il percorso della dama Pinuccia anche nella registrazione di queste nuove puntate di Uomini e donne, c'è stato un accesissimo scontro con Tina Cipollari.

La dama si è ritrovata così in lacrime, ancora una volta per colpa dell'opinionista che in queste settimane non è mai stata tenera nei confronti di Pinuccia, accusandola di essere falsa.