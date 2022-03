Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso il gran finale di questa fortunata stagione che continua a registrare ottimi risultati dal punto di vista auditel.

I colpi di scena non mancheranno fino all'ultimo appuntamento in programma il 29 aprile e, uno di questi, potrebbe avere a che fare con il ritorno in scena di Marta Guarnieri. La moglie di Vittorio potrebbe tornare dall'America per mettere in salvo suo marito dalla furia cieca e distruttiva di Dante, ma anche per chiedergli una seconda possibilità.

Vittorio e Dante in guerra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio Conti la situazione diventerà sempre più difficile da gestire.

Dante Romagnoli, infatti, dimostrerà di essere pronto a tutto pur di riuscire ad arrivare ai suoi scopi e non si farà problemi a boicottare una delle nuove sfilate organizzate da Conti al grande magazzino.

L'obiettivo primario, infatti, sarà quello di screditare Vittorio e metterlo in cattiva luce, sia sul posto di lavoro, sia agli occhi delle clienti che spendono "fior di denari" all'interno del suo Paradiso.

Lo scopo di Dante è ben chiaro: riuscire a mettere "KO" Vittorio e cercare di conquistare il pieno controllo del grande magazzino.

Ecco perché, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6, Romagnoli potrebbe diventare sempre più pericoloso, al punto da mettere in serio rischio anche l'incolumità dello stesso Vittorio.

Marta potrebbe ritornare da Vittorio nel finale de Il Paradiso 6

Cosa succederà a questo punto? Non è escluso che, Marta Guarnieri possa decidere di tornare nuovamente in città e quindi far ritorno a casa, da suo marito, per cercare di capire come stanno le cose.

Marta potrebbe essere la persona in grado di far ragionare Dante e provare così a convincerlo del fatto che non sarebbe giusto fare la guerra in questo modo a Vittorio, privandolo del suo amato magazzino.

Ma, questo ritorno in scena di Marta nel finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe essere foriero anche di tante altre novità e annunci clamorosi.

In questi mesi, infatti, la moglie di Conti ha fatto perdere le sue tracce ed ha scelto di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti d'America.

Marta potrebbe essere guarita e voler tornare con Vittorio

Marta, per tutto questo tempo in cui è stata lontana da Vittorio, potrebbe aver seguito anche delle nuove cure per guarire dall'infertilità che le era stata riscontrata dopo aver perso il bambino che aspettava proprio da Conti.

Insomma, non si esclude che Marta possa portare anche una buona notizia a suo marito e, alla luce di questa situazione, potrebbe anche chiedere a Vittorio una "seconda chance".

Del resto, Conti l'aveva implorata quasi in ginocchio di non lasciarlo solo ma Marta aveva scelto di andare via lo stesso.

Questa volta, quindi, dovrebbe essere lei a doversi far perdonare dal marito e cercare così di fare il possibile per riuscire a riconquistarlo di nuovo.

Marta potrebbe tornare stabilmente ne Il Paradiso delle signore 7

Un finale che, sicuramente, non deluderebbe le aspettative dei tantissimi fan e sostenitori de Il Paradiso delle signore 6, i quali da tempo chiedono un ritorno di fiamma per questa storica coppia della soap.

Dietro l'addio di Marta Guarnieri dal cast, però, si celava la richiesta dell'attrice Gloria Radulescu di volersi prendere un periodo di pausa dal set per dedicarsi alla sua famiglia.

In vista della settima stagione, già confermata nel corso della prossima stagione televisiva Rai, l'attrice di Marta accetterà di tornare ad essere una protagonista fissa della soap? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, quando cominceranno le riprese de Il Paradiso 7.