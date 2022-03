Franco Fioravanti è uno dei nuovi cavalieri del Trono Over di Uomini e donne. Originario di Arezzo, è un professore in pensione e sta facendo discutere per il suo modo di approcciare alle dame, chiedendo loro di poter fare un massaggio. È anche il cavaliere che rifilerà un due di picche a Gemma Galgani.

Appassionato di cucina, Franco ama passare del tempo da solo anche nella sua casa in montagna. È stato sposato e ha due figli. Di certo non è molto apprezzato dall'opinionista Tina Cipollari che non perde occasione per criticarlo.

Chi è Franco Fioravanti: il 67 enne ex professore originario di Arezzo

Franco Fioravanti è giunto a Uomini e donne in questa stagione per corteggiare Nadia Marsala. I due non sono però mai usciti insieme, visto che la dama romana ha rivolto il proprio interesse verso Massimiliano. Franco è comunque rimasto nel parterre, in attesa di conoscere una donna che facesse al caso suo.

Ma cosa si sa del nuovo cavaliere? Ha 67 anni ed è nato ad Arezzo. È stato sposato per trent'anni e ha due figli ormai grandi. Il primogenito ha 30 anni mentre il secondo 19. Prima di andare in pensione, è stato un professore.

Franco vuole fare un massaggio a Enza: è bufera a U&D

Sin dal suo arrivo a Uomini e donne, ha attirato l'attenzione di Tina Cipollari che non ha mai perso l'occasione per attaccarlo.

A scatenare l'opinionista, il fatto che Franco metta spesso voti bassi alle dame più anziane nel corso delle sfilate. Nonostante gli attacchi di Tina, Franco non ha mai perso la calma, rispondendo alle critiche con ironia. Cosa che ha fatto anche quando è stato attaccato da Enza, la dama con cui è uscito ultimamente e che si era lamentata per il fatto che Franco le volesse fare un massaggio.

Peccato che, a detta della dama, lei non si volesse spogliare di fronte ad un uomo appena conosciuto. Insomma, la richiesta di Franco è sembrata alquanto fuori luogo. Per questo si è scatenata una accesa discussione in studio, dove Franco è stato attaccato da più parti.

A U&D Franco Fioravanti rifila un bel 'no' a Gemma

Franco è anche appassionato di cucina e di diletta ai fornelli, sperimentando sempre nuove ricette.

È amante del mare ma possiede anche una casa in montagna dove gli piace passare del tempo da solo a meditare. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Franco Fioravanti rifilerà un due di picche a Gemma Galgani. Proprio così, perché la dama torinese metterà gli occhi sull'ex professore. Peccato che Franco al centro dello studio, dirà a Gemma di non essere interessato a conoscerla né a frequentarla. Dunque nemmeno la 72enne torinese è la donna che fa al caso suo.