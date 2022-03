Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily nostrana creata da Giannandrea Pecorelli per le puntate da lunedì 4 a venerdì 8 aprile anticipano che la piccola Serena (Giulia Patrignani), notando un certo feeling tra la madre Beatrice Conti (Caterina Bertone) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello), chiederà al genitore qual è l'entità del rapporto che ha con l'italo americano. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) trascorrerà quanto più tempo possibile insieme alla nipote ma, al contempo, scoprirà che Dante ha coinvolto la bimba nel progetto dei carta-modelli per le bambole.

La figlia della contabile del grande magazzino milanese, infine, sacrificherà parte del tempo che avrebbe dovuto dedicare allo zio Vittorio per stare insieme alla madre e a Romagnoli.

L'evoluzione del rapporto tra Beatrice e Dante

Dante e Beatrice hanno iniziato a trascorrere del tempo assieme a causa del contratto con gli americani proposto da Romagnoli al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) quando ancora quest'ultimo deteneva il 50% delle quote della boutique.

A seguito dell'approvazione di Umberto e Vittorio, difatti, la contabile del Paradiso delle Signore, ovvero Beatrice, e Dante hanno dovuto stipulare assieme il contratto in questione. Malgrado quest'ultimo si è poi rivelato deleterio per il grande magazzino milanese, tra la madre di Serena (Giulia Patrignani) e l'italo americano il rapporto non ha fatto che crescere sempre più con l'incedere degli episodi.

La signora Conti, inizialmente, si è mostrata reticente riguardo alle avance di Romagnoli a causa dell'azione poco leale fatta dallo stesso in merito al contratto con gli americani. Nonostante ciò, Beatrice ha finito per lasciarsi corteggiare da Dante e tra i due sembra possa davvero sbocciare un nuovo amore.

Marta potrebbe suggerire a Beatrice di non iniziare una storia con Dante

Gli spoiler del finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore svelano che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) tornerà a Milano per salvare le sorti dell'atelier. Per riuscire in tale intento, la figlia del commendatore Umberto farà leva su alcuni segreti e macchinazioni poco legittime messe in opera da Dante quando stavano assieme a New York.

L'asso nella manica della bella Guarnieri, quindi, saranno le azioni sleali commesse in passato dall'italo americano, grazie alle quali la donna ricatterà Dante.

Conoscendo, inoltre, di cosa sia capace Romagnoli, anche in termini amorosi, Marta potrebbe suggerire a Beatrice di non iniziare una relazione sentimentale con lo stesso, così da evitare di rimanere delusa e ferita o, ancor peggio, essere immischiata in loschi traffici.