Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso l'atteso finale di questa stagione e i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati in primis sulle vicende di Salvatore Amato che, in questi nuovi appuntamenti trasmessi su Rai 1, si sta ritrovando ad affrontare una situazione molto complicata.

Quello che sembrava dover essere il suo matrimonio con Anna si è trasformato in un nulla di fatto e in vista della settima stagione non si esclude che Salvatore possa ritrovare la sua vecchia fiamma, Gabriella.

Salvatore sempre più in crisi nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Salvatore si ritroverà in forte crisi dopo l'allontanamento con Anna Imbriani e le nozze ormai saltate tra i due.

Quello che sembrava essere un matrimonio ormai certo, è slittato definitivamente al punto che il giovane barista ha preso in considerazione l'ipotesi di lasciare definitivamente Milano e quindi mollare un po' la presa per qualche tempo.

Salvatore sente il bisogno di prendersi una pausa da tutto e tutti e non si esclude che nel finale possa decidere per davvero di allontanarsi dalla sua città per ritrovare se stesso. Ma cosa succederà nella settima stagione de Il Paradiso delle signore? Le riprese della soap opera riprenderanno il prossimo maggio e, in queste ore, è stato proprio l'attore Emanuel Caserio a far sognare i fan social.

L'attore di Salvatore pubblica un video con Gabriella

L'interprete di Salvatore Amato ha ripostato tra le stories del suo profilo Instagram un appassionante video che lo ritrae insieme a Gabriella, la sua vecchia fiamma nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Salvatore e Gabriella, per un periodo di tempo hanno fatto sognare il pubblico: la loro storia sembrava essere destinata a durare per sempre ma, alla fine, la stilista scelse un altro uomo.

Gabriella ha scelto di trasferirsi a Parigi con Cosimo, colui che è diventato la sua nuova fiamma e insieme hanno scelto di costruire una vita insieme.

Un durissimo colpo per Salvatore che, dopo un periodo iniziale decisamente nefasto, ha trovato poi il coraggio e la forza di andare avanti e voltare pagina definitivamente.

Salvatore e Gabriella: ritorno di fiamma ne Il Paradiso 7?

Eppure, questo video che l'attore di Salvo ha postato sui social nelle ultime ore, ha riacceso la curiosità dei fan.

All'interno sono contenute tutte le scene d'amore più belle che li hanno visti protagonisti in questi anni. Possibile che si tratti di un piccolo spoiler in vista della settima stagione de Il Paradiso delle signore?

Del resto l'uscita di scena di Gabriella non era definitiva e quindi non si esclude che la donna possa ritornare di nuovo in città nel corso della settima stagione. Ecco allora che tra Gabriella e Salvatore potrebbe esserci un ritorno di fiamma a tutti gli effetti e un trionfo dell'amore che farebbe sognare i fan.