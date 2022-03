Proseguono le vicende ambientate nel grande magazzino milanese degli Anni '60. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 marzo 2022 rivelano che non mancheranno gli imprevisti.

Grazie al supporto di Gemma e Gloria, Ezio avrà un chiarimento con la figlia. Stefania però non vorrà accettare le scuse della madre e rifiuterà bruscamente un confronto con lei.

Su consiglio della signorina Colombo, Marco deciderà di dedicare del tempo alla fidanzata. Durante la cena a villa Guarnieri, Gemma scoprirà che Stefania è stata ospite del nipote della contessa e si infurierà.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Flora si dichiara a Umberto

Durante gli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dal 21 al 25 marzo, in atelier si respirerà un clima di tensione dovuto agli scontri tra Vittorio e Dante. Quest'ultimo cercherà in tutti i modi di fare breccia nel cuore di Beatrice: i due finiranno per lasciarsi andare ad un bacio passionale.

Dopo aver scoperto che Gloria è sua madre, Stefania avrà un primo confronto con la sorellastra e successivamente ringrazierà Marco per averla sostenuta durante questo periodo complicato. Invano la signorina Moreau proverà a chiarirsi con la figlia: la capo-commessa verrà rifiutata da Stefania che non avrà la minima intenzione di accettare la madre nella sua vita.

A villa Guarnieri Adelaide sarà ancora ignara di quanto accaduto tra Umberto e Flora in sua assenza. La stilista continuerà a pensare al commendatore e, angosciata, finirà per confessargli di essere innamorata di lui. Intanto Salvatore ed Anna non sapranno cosa fare del loro futuro: il titolare della Caffetteria avrà in mente qualcosa, ma deciderà di tenerselo per sé.

Il Paradiso 6, Gemma gelosa di Stefania

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore rivelano che Veronica studierà una strategia per far riappacificare Ezio e Stefania. Dopo diverse settimane, padre e figlia avranno modo di incontrarsi. Marco sarà la prima persona a raccogliere le emozioni provate dalla signorina Colombo dopo il confronto con Ezio.

Successivamente il giornalista deciderà di recuperare il tempo perso con Gemma, invitandola a villa Guarnieri per una serata importante. Durante la permanenza di Zanatta nella tenuta di Adelaide, scoprirà che la sorellastra è stata ospite lì mentre tutti erano convinti che si trovasse da zia Ernesta. La sua reazione sarà negativa e comincerà a provare una certa gelosia per il rapporto sempre più stretto fra il suo fidanzato e Stefania.