Continuano ad entusiasmare le vicende che ruotano attorno al più importante magazzino milanese degli anni sessanta. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda venerdì 11 marzo 2022 e gli spoiler rivelano che Gloria cercherà un confronto con la figlia. Stefania però non le rivolgerà la parola e pur di non rivedere il padre, deciderà di prendere i suoi effetti personali e scappare. Nel frattempo Maria si aprirà con Agnese: la ricamatrice confesserà alla mamma di Salvo di essere stata lasciata da Rocco. L'unico a sapere che Gloria è la madre di Stefania, Marco si dimostrerà un valido supporto nei confronti della collega.

Al Paradiso invece, Romagnoli continuerà a sfidare Conti con lo scopo di dimostrare di avere grandi abilità nel ricoprire il ruolo di socio del direttore del grande magazzino.

Trame Il Paradiso delle Signore, Agnese scopre che Rocco ha lasciato Maria

Nel corso del centoventinquesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso venerdì 11 marzo Stefania sarà sconvolta per aver appreso da Gloria di essere sua figlia. Piena di rabbia e delusione, la signorina Colombo deciderà di rifugiarsi nell'appartamento di Irene e Maria ma deciderà di non rivelare il vero motivo per cui non vorrà tornare a casa. Le ragazze faranno di tutto per supportare la loro amica, nonostante non siano ancora al corrente della verità.

L'unico a conoscere il segreto appreso dalla collega, sarà Marco, che si dimostrerà un valido sostegno e una spalla su cui piangere per Stefania.

Dopo aver riflettuto a lungo, Maria deciderà di prendere in mano la sua vita, confessando ad Agnese di essere stata lasciata da Rocco. La mamma di Tina e Salvo cercherà in tutti i modi di sostenere la giovane ricamatrice, diventata ormai un componente della famiglia.

Il Paradiso 6, Romagnoli sfida Vittorio

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda l'11 marzo, rivelano nel dettaglio che Dante non perderà l'occasione di dimostrare le sue grandi doti di problem solving. Dopo aver appreso che una delle Signorine Buonasera non potrà esserci alla presentazione della nuova collezione, Romagnoli avrà un'idea per recuperare quello che sembrerà ormai perduto.

Lo scopo dell'ex amante di Marta sarà quello di superare Vittorio, facendo credere che la sua presenza al grande magazzino sia diventata quasi indispensabile. Dopo aver turbato la figlia con la sua confessione, Gloria tenterà di avvicinarsi a Stefania. La capo commessa vorrà avere un confronto con la ragazza che la respingerà in maniera brusca. Tuttavia per non rimanere a lungo a casa delle amiche, Stefania deciderà di preparare i bagagli e scappare di casa.