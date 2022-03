Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nel corso dell'episodio della soap opera italiana andato in onda il 10 marzo, il segreto di Gloria Moreau (Lara Komar) è stato scoperto da Stefania Colombo (Grace Ambrose). La figlia di Ezio Colombo (Massimo Poggio) ha intercettato una missiva della capo commessa e, leggendone il contenuto, ha potuto scoprire la verità: ovvero che Gloria è la madre che ha sempre creduto deceduta. Sotto choc, la Venere si è imbattuta nel collega e amico Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e, dopo avergli raccontato il segreto familiare che aveva appreso, ha deciso di scappare.

Dapprima rifugiatasi a casa di Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo), successivamente è andata nella foresteria di Villa Guarnieri, nascondiglio offerto dal mentore giornalista, per poi tornare nuovamente nell'appartamento delle ex coinquiline.

Ezio riuscirà a dialogare con Stefania

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per le puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo raccontano che Stefania, dopo aver scoperto la vera identità di Gloria, avrà un confronto con Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), a seguito del quale avvertirà la necessità di ringraziare Marco per essere sempre di supporto alla sorellastra.

Moreau, intanto, metterà sul piatto i propri errori con la figlia, nella flebile speranza che la stessa possa comprendere il perché ha agito in quella maniera ma otterrà un secco rifiuto in merito a una riconciliazione.

Zanatta junior, al contempo, proverà a far riunire madre e figlia, mentre la capo commessa consiglierà a Teresio di tentare di avere un dialogo con Stefania.

Ezio, successivamente, sosterrà finalmente una conversazione con la figlia e quest'ultima, quando il dialogo sarà terminato, esporrà le sue emozioni a caldo a Marco. Stefania e Gloria, invece, avranno l'ennesimo duro faccia a faccia che non porterà a un nulla di fatto.

Stefania potrebbe accettare di avere un dialogo con Gloria e perdonarla

Come si evince dalle anticipazioni della fiction daily, Stefania non vorrà saperne di perdonare Gloria per averle omesso di essere sua madre ma tale fermezza della ragazza potrebbe addolcirsi dopo il dialogo col padre Ezio.

Colombo senior, difatti, accennerebbe alla figlia che le motivazioni che hanno spinto Moreau a mentire sono state prese dalla donna per il bene della famiglia.

Spinta da un moto di curiosità e con la rabbia che andrebbe scemando, Stefania potrebbe accettare di avere un dialogo sereno e chiarificatore con Gloria.

La capo commessa, quindi, racconterebbe alla Venere che decise di cambiare identità, passando da Morelli a Moreau, ed espatriare in Francia perché accusata di praticare aborti. Essendo a conoscenza di tutta la verità, Stefania potrebbe finalmente perdonare Gloria.