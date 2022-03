Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli da lunedì 21 a venerdì 25 marzo raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose), dopo aver lasciato Villa Guarnieri, si troverà ancora a casa delle amiche Maria Puglisi (Chiara Russo) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa). La giovane Colombo racconterà alle ex coinquiline di essere scappata per colpa di una lite con il padre Ezio (Massimo Poggio) e, successivamente, racconterà alla sorellastra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) di essere a conoscenza che Gloria Moreau (Lara Komar) è sua madre.

La Venere, inoltre, ringrazierà Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) per essere vicino a Gemma, nel frattempo respingerà il tentativo di riappacificazione della capo commessa. Ezio, in ultimo, avrà un dialogo con la figlia e, al termine dello stesso, la ragazza confesserà le proprie impressioni in merito al giovane Di Sant'Erasmo.

Choc e fuga di Stefania

Dopo aver appreso che Gloria è sua madre, nella significativa puntata della soap opera andata in onda il 10 marzo, Stefania non riuscirà a sopportare il peso della verità e, spinta da un moto di rabbia e sgomento, deciderà di fuggire facendo preoccupare non poco la stessa Moreau e suo padre Ezio.

Mentre tutti crederanno che la giovane Colombo si rifugerà dalla zia Ernesta (Pia Engleberth), la ragazza busserà invece alla porta di Villa Guarnieri e Marco le permetterà di nascondersi nella foresteria.

Nascondiglio che, però, durerà poco in quanto il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), insospettito dall'ambiguo atteggiamento di Marco, vi troverà al suo interno Stefania e chiederà alla stessa di trovarsi una nuova sistemazione.

A quel punto, la Venere sceglierà, dopo aver inviato un telegramma a casa Colombo, di tornare nell'appartamento delle ex coinquiline Irene e Maria, sebbene alle amiche dirà una menzogna sul motivo della sua fuga.

Gloria potrebbe scrivere una lettera a Stefania e ottenere il suo perdono

Stefania, nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 6, respingerà fermamente le richieste di riappacificazione inoltratele da Gloria, non riuscendo a perdonare la stessa per averle omesso di essere sua madre sino a quel momento.

L'intricata situazione familiare e, quindi, l'astio della bella Colombo nei riguardi del genitore, però, potrebbe sciogliersi come neve al sole tramite una lettera che Moreau scriverebbe alla figlia.

Missiva che potrebbe indurre Stefania a mettersi nei panni della madre e, cambiando prospettiva, capire come anche la donna abbia sofferto parecchio per aver tenuto vivo un segreto così pesante. La figlia di Ezio, infine, finirebbe per perdonare Gloria e magari tale riconciliazione tra madre e figlia aprirebbe la strada al riformarsi della famiglia Colombo.