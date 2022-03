Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana per gli episodi da lunedì 7 a venerdì 11 marzo evidenziano che Stefania Colombo (Grace Ambrose), già sospettosa della vicinanza tra il padre Ezio (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar), troverà un'eloquente lettera appartenente alla capo commessa. Dalla missiva, Colombo junior capirà che Gloria è la mamma che aveva sempre pensato defunta, così Moreau sarà costretta finalmente a dire alla figlia la verità in merito.

La Venere, com'è lecito aspettarsi, non la prenderà affatto bene e fuggirà per schiarirsi le idee.

Stefania busserà alla porta di Marco per cercare rifugio

Le anticipazioni della fiction daily nostrana per le puntate da lunedì 14 a venerdì 18 raccontano che Stefania busserà alla porta di Villa Guarnieri chiedendo aiuto a Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia). Il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) le offrirà di nascondersi nella foresteria della Villa. Durante il rifugio solitario, la figlia di Ezio continuerà a essere in collera con Gloria per averle omesso una verità così importante per la sua vita ma, al contempo, nutrirà anche una flebile voglia di perdonare sua mamma.

Stefania, intanto, inviare un telegramma a casa Colombo atto a rasserenare gli animi dei familiari, ma quest'ultimi saranno, a ragion veduta, sempre in pensiero per la ragazza.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) noterà un ambiguo atteggiamento di Marco e, di conseguenza, scoprirà che il giovane ha fornito un nascondiglio alla Venere. A tal proposito, il padre di Marta (Gloria Radulescu) dirà a Stefania di avere qualche giorno prima di andarsene da un'altra parte. Detto fatto, Colombo junior lascerà la foresteria per rifugiarsi nuovamente a casa di Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo).

La figlia di Gloria, infine, si incontrerà col padre Ezio.

La giovane Colombo potrebbe perdonare Gloria per averle omesso di essere sua madre

Crescere senza una figura genitoriale non è di certo una passeggiata, ancor di più quando quest'ultima decide di sua sponte di non essere presente per la prole. Essendo accusata di essere un'ostetrica che praticava aborti, Gloria decise di cambiare identità e, di conseguenza, di espatriare in Francia abbandonando il marito Ezio e la figlia Stefania, così da fingersi morta ed evitare guai con la giustizia.

L'incontro tra Stefania e il padre Ezio, che avverrà nella puntata del 18 marzo, avrà come obiettivo il desiderio di Colombo senior di raccontare, una volta per tutte, le motivazioni che hanno spinto Gloria a fingere di essere deceduta.

Appresa la verità in merito, la Venere potrebbe perdonare Moreau per averle omesso di essere sua madre. Riallacciandosi i rapporti tra Stefania e Gloria, oramai basati sulla sincerità, potrebbe essere probabile che la famiglia Colombo si riconsolidi ed Ezio ritrovi la felicità con la donna che non ha mai smesso di amare.