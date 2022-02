Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap inonda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa lunedì 28 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Gloria, stanca di dover nascondere la sua vera identità alla figlia, penserà di raccontarle la verità. Tuttavia Ezio, non essendo dello stesso avviso, cercherà di dissuaderla da tal proposito. Al contempo le Veneri non sanno se sia giusto o meno rivelare a Maria quanto hanno scoperto su Rocco. La signora Agnese, però, ordinerà alle ragazze di tacere, almeno per il momento.

Fra Tina e Sandro sembrano aver ritrovato la sintonia di un tempo, e Vittorio è felice di aver contribuito al riavvicinamento dei suoi amici. Conti, però, non sarà ugualmente lieto di constatare che Beatrice si è avvicinata notevolmente a Dante, una persona che di certo non gode della sua stima. Difatti Romagnoli, userà la missiva trovata da Fiorenza per ricattare Umberto. Il commendatore, pur di non finire nei guai, accetterà di cedere le quote de Il Paradiso a Dante.

Il Paradiso delle Signore, episodio 28/2: Gloria pronta a dire la verità

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 28 febbraio Gloria ripenserà a quanto ha scoperto su Gemma. La donna, a questo punto, temerà che la giovane Zanatta possa rivelare qualcosa di troppo a Stefania.

Pertanto inizierà a pensare di raccontare alla ragazza di essere sua madre, prima che lo venga a sapere da qualcun altro. Tuttavia Ezio preferisce che non venga a galla la vera identità di Gloria, poiché potrebbero esserci ripercussioni negative anche per lui. Infatti cercherà di dissuadere la sua ex moglie dall'intento di vuotare il sacco con Stefania.

Il Paradiso, puntata 28 febbraio: le Veneri non sanno come agire con Maria

A proposito di rivelazioni, stando alle anticipazioni, la puntata de Il Paradiso del 28 febbraio tratterà lo stesso tema anche in un'altra storyline. Questa volta le protagoniste saranno le Veneri, le quali, dopo aver scoperto che Rocco ha un'altra fidanzata non sanno se rivelare o meno la verità alla loro amica Maria.

Le ragazze, per correttezza, sarebbero propense a riferire alla sarta quanto hanno scoperto riguardo al giovane Amato. Tuttavia l'intromissione di Agnese farà in modo che le giovani tacciano, almeno per il momento.

Il Paradiso, spoiler 28/2: Dante vuole le quote di Umberto

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso del 28/2 svelano che Vittorio non sembrerà accettare di buon grado la relazione fra Dante e Beatrice. Il dottor Conti, infatti, ha molte reticenze nei confronti di Romagnoli, reputandolo una persona poco limpida. Tuttavia il direttore del grande magazzino ignora i reali propositi del rivale. Dante, difatti, ricattando Umberto, farà in modo di impossessarsi delle quote de Il Paradiso di quest'ultimo. Il commendatore, messo sotto ricatto da Romagnoli, sarà costretto a cedere, pur di non essere incriminato, insieme ad Adelaide dell'omicidio di Ravasi.