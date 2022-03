Il Paradiso delle Signore 6 torna in onda da lunedì 7 marzo con un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Gloria arriverà il momento della resa dei conti finale: la capo-commessa del grande magazzino si ritroverà messa nei guai con sua figlia.

Spazio poi alle vicende di Maria che, dopo essere ritornata a Milano, comincerà a raccontare bugie sulla sua storia d'amore con Rocco, facendo credere a tutti che tra di loro sia tornato di nuovo il sereno dopo il tradimento.

Stefania indaga su Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso 6 all'11 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 7-11 marzo 2022, rivelano che Stefania comincerà ad avere dei sospetti sul conto di suo padre Ezio e Gloria.

La ragazza, infatti, noterà degli atteggiamenti strani e si renderà conto che tra i due c'è una tresca clandestina.

Proprio per questo motivo, la ragazza penserà di affrontare "faccia a faccia" suo padre, ma alla fine preferirà evitare e continuare ad indagare su quanto sta accadendo.

Tuttavia, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui Stefania si ritroverà tra le mani una lettera che farà chiarezza sul suo passato.

Gloria nei guai con sua figlia Stefania: è caos in casa Colombo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino all'11 marzo 2022, rivelano che la venere scoprirà in questo modo che Gloria è la sua vera mamma.

Un durissimo colpo per Stefania ma anche per la stessa Gloria, che si ritroverà così nei guai con sua figlia, dato che per tutti questi anni è sparita dalla sua vita, tanto da far credere alla ragazza che fosse morta.

Ecco perché Stefania non riuscirà ad avere un confronto pacifico con sua mamma e non avrà alcuna intenzione di perdonarla per queste bugie che le ha detto.

Stefania chiederà prima aiuto a Marco poi, vedendosi messa alle strette e in una situazione molto complicata, farà perdere le sue tracce e sparirà nel nulla.

Maria torna in città ma mente su Rocco: anticipazioni Il Paradiso dal 7 all'11 marzo

Occhi puntati anche su Maria: le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino all'11 marzo 2022, rivelano che la ragazza ritornerà di nuovo in città dopo un periodo di assenza.

Maria si era assentata per incontrare Rocco e per cercare di avere un chiarimento con lui, dopo aver scoperto la verità sul tradimento.

Ebbene, rientrata in città, Maria comincerà a raccontare bugie ai suoi familiari e alle sue amiche. La ragazza, infatti, fingerà di essersi riappacificata con Rocco e che, insieme, hanno scelto di non gettare all'aria la loro storia d'amore, bensì di tornare ad essere una coppia.

Questa, però, non è la verità dei fatti: Maria sta mentendo spudoratamente e, in un primo momento, non avrà il coraggio di confessare di essere stata lasciata dal ciclista.

Solo col passare dei giorni, Maria deciderà di liberarsi di questo peso che porta sul cuore e confesserà alla sua amica Irene, che tra lei e Rocco è tutto finito.