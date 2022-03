Il Paradiso delle signore 6 si appresta a salutare il suo affezionato pubblico. Dopo una stagione di grande successo, che sta riscuotendo ottimi consensi dal punto di vista auditel, ecco che si avvicina la messa in onda delle ultime puntate di questa sesta stagione.

Il gran finale de Il Paradiso 6 è previsto entro aprile, dopodiché da maggio ci sarà spazio per una nuova soap opera che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Tale situazione non è piaciuta per niente ad alcuni fan social della soap opera pomeridiana di Rai 1, i quali hanno polemizzato contro questa sospensione che durerà un bel po' di mesi.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: ecco quando ci sarà l'ultima puntata della stagione

Nel dettaglio, la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6 saluterà definitivamente il prossimo venerdì 29 aprile, quando alle ore 15:55 su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata prevista in prima visione assoluta.

La soap con protagonisti Vittorio Conti e Adelaide Di Sant'Erasmo, quindi, chiuderà i battenti in netto anticipo rispetto alle altre trasmissioni del daytime di Rai 1, le quali saluteranno il pubblico solo i primi di giugno.

Ma cosa succederà dopo il finale della soap opera? La Rai, per quest'anno, ha scelto di non puntare sulle repliche delle stagioni precedenti, così come era successo negli altri anni.

La Rai sospende Il Paradiso 6 e punta su una nuova soap

Di solito, infatti, al termine delle puntate inedite de Il Paradiso delle signore 6, cominciavano le repliche della stagione precedente, le quali tenevano compagnia al pubblico per tutto il periodo estivo.

Quest'anno, invece, la Rai ha scelto di lanciare una nuova soap opera che, da maggio, prenderà il posto della soap opera con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi.

Trattasi di "Sei Sorelle", una nuovo sceneggiato importato dalla Spagna che arriverà su Rai 1 a partire dal prossimo mese di maggio e che si appresta a far breccia nel cuore degli spettatori della tv di Stato.

I fan social de Il Paradiso 6 furiosi: 'Sospensione ingiusta'

La soap andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.55 alle 16.40 circa, occupando così lo slot orario che per tutto l'anno è nelle mani de Il Paradiso delle signore 6.

Una scelta che, al momento, non ha reso felici diversi dei fan della soap italiana, i quali sui social sono apparsi "furiosi" contro questa scelta fatta dalla tv di Stato, di sospendere Il Paradiso praticamente per quasi quattro mesi (dato che le nuove puntate andranno in onda da settembre in poi).

"Una sospensione ingiusta per quattro mesi", sbottano sui social diversi fan della soap opera.

"Ma perché sospendere per tutti questi mesi? È troppo presto", scrive ancora qualcun altro, che non ha gradito questa scelta della Rai di mettere in pausa Il Paradiso per un bel po' di tempo.