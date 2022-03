Continua l'appuntamento pomeridiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Anche nei prossimi episodio, che vanno in onda su Rai 1 il 2 e il 3 marzo, non mancano i colpi di scena.

In particolare, proseguono i piani di Dante nei confronti di Umberto. Tra i due, infatti, si respira un clima di forte tensione. Inoltre, tutta l'attenzione di Romagnoli si sposta su Vittorio, il quale diventa il suo principale bersaglio.

Al centro delle trame c'è anche la giovane Maria, sempre più disperata per amore del suo Rocco.

Il paradiso 6, anticipazioni puntata 2 marzo

Durante la puntata del 2 marzo de Il paradiso delle signore, Umberto è frustrato per la scelta che ha dovuto fare: le sue quote del magazzino non appartengono più a lui. Inoltre, adesso deve fare i conti con quanto accaduto e cercare di dire tutta la verità a Vittorio, dato che è il direttore del magazzino ed è opportuno che venga informato.

Intanto, Maria è sempre più giù di morale per quanto accaduto con Rocco. Da tempo stava lavorando per confezionare il suo bellissimo abito da sposa e si sentiva la donna più felice del mondo all'idea del suo matrimonio imminente. Adesso, tutto è andato a rotoli e sembra essere inconsolabile e si sente veramente distrutta.

Inoltre, si sente ancora "tradita" dalle sue amiche, Irene e Dora, le quali le hanno nascosto la verità sul suo fidanzato.

Trama del 2 marzo: Vittorio diventa il bersaglio numero uno di Dante

Nel corso della prossima puntata de Il paradiso delle signore, in onda il 2 marzo a partire dalle ore 15:55 su Rai 1, proseguono vicende dei personaggi.

In particolare, Tina e Sandro, dopo essersi riconciliati definitivamente, decidono di tornare a vivere a Londra. La loro partenza si avvicina e Vittorio Conti organizza una grande festa in loro onore, così che possano salutare per bene tutti.

Intanto, Anna è sempre più innamorata di Salvatore però gli nasconde che sua figlia, Irene, non è molto felice all'idea di trasferirsi a Milano.

Infine, Dante prosegue con i suoi tentativi di sabotare Vittorio. Per il momento, i suoi piani sembrano andare avanti senza alcun problema. Conti è il suo bersaglio principale, senza saperlo. Infatti, il direttore non è ancora a conoscenza di quanto accaduto tra il Commendatore e Romagnoli.

Il paradiso 6, anticipazioni 3 marzo

Durante la puntata di giovedì, 3 marzo de il paradiso delle signore 6, Maria continua a vivere uno stato di profondo turbamento in seguito alla scoperta del tradimento del suo fidanzato, Rocco. Pertanto, le sue amiche, Irene e Dora, dopo essersi sentite profondamente in colpa per averle nascosto la notizia della frequentazione del ciclista, cercano in ogni modo di distrarre la giovane Puglisi.

In preda alla disperazione, Maria decide comunque di scrivere una lettera a Rocco.

Intanto, Stefania è alle prese con alcune vicende delle sua famiglia.

Nel frattempo, dopo vari tentennamenti, Anna decide di confessare la verità su sua figlia a Salvatore e lui, inaspettatamente, si rivela essere molto comprensivo.

Infine, Umberto si fa coraggio e, finalmente, decide di confessare tutto a Vittorio Conti sulle minacce ricevute da Dante. .