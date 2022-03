La terza stagione de L'Amica geniale si è conclusa domenica 27 febbraio con una puntata quasi interamente dedicata al personaggio di Elena. Il regista, Daniele Luchetti, aveva già preannunciato che le attuali interpreti di Lenù e Lila, rispettivamente Margherita Mazzucco e Gaia Girace, avrebbero lasciato il cast. L'esigenza di recasting è dovuta alla giovane età delle due attrici, non adatte ad interpretare le due protagoniste nel corso della quarta serie. Difatti, il quarto libro, intitolato "Storia della bambina perduta", narra le vicende dell'età matura di Elena e Lila.

Nei giorni scorsi si sono susseguite diverse ipotesi riguardo ai nomi delle nuove interpreti: da Luisa Ranieri a Irene Maiorino per il ruolo di Cerullo, a Serena Autieri per il ruolo di Greco. Tuttavia, nella scena finale della puntata di domenica, è stato svelato il volto dell'artista che vestirà in panni di Lenù. Si tratta di Alba Rohrwacher, la cui voce è già nota al pubblico, dato che è la voce narrante di Elena fin dall'inizio della saga.

L'Amica geniale 3: Mazzucco e Girace escono di scena

L'Amica geniale è una Serie TV molto amata dal pubblico, tanto da aver ottenuto sempre ottimi ascolti. Giunta alla terza stagione, la saga narra le vicende tormentate di due amiche, il cui singolare rapporto è contraddistinto da odio ed amore.

Il pubblico, nel corso delle tre serie, ha avuto modo di conoscere ed "abituarsi" anche ai volti delle due attrici protagoniste, Margherita Mazzucco (Elena Greco) e Gaia Girace (Lila Cerullo). Tuttavia, essendo l'Amica geniale, una serie storica, che narra le varie tappe delle due amiche, si è presentata l'esigenza di un recasting.

Difatti, Mazzucco e Girace sono molto giovani, e la loro età non combacia con la crescita anagrafica che subiranno le due protagoniste nel corso del quarto capitolo. In "Storia di chi fugge e di chi resta" vengono narrate le vicende di Lila e Lenù dai venticinque ai trentadue anni circa. Dunque, con l'aiuto del trucco e dell'hairstyling è stato possibile conferire un aspetto più maturo alle due giovanissime interpreti, permettendo di lasciare in scena per tutta la terza stagione sia Mazzucco che Girace.

L'Amica geniale 4: Rohrwacher sarà Elena Greco

Daniele Luchetti, attuale regista de L'Amica geniale, aveva già da qualche settimana annunciato che Margherita Mazzucco e Gaia Girace sarebbero uscite di scena per lasciare il posto ad altre attrici di età più adulta. Nella scena finale di "Storia di chi fugge e di chi resta" è stato svelato il volto dell'attrice che interpreterà Elena nell'ultimo capitolo. Si tratta di Alba Rohrwacher, attrice toscana e voce narrante di Lenù fin dalla prima serie. Dunque, il regista ha deciso che sia proprio lei ad impersonare Elena Greco nel corso della prossima stagione. Ancora ignoto il nome dell'artista che vestirà i panni di Lila, anche se circolano vari nomi, fra cui quello di Irene Maiorino, attrice napoletana, vagamente somigliante a Girace.

Grosso punto interrogativo anche per quanto riguardo il resto del cast. Considerando la giovane età anche degli altri interpreti, non sarebbe da escludere che anche qualche altro attore lasci il posto ad un collega più datato. Da sottolineare, però, che al momento è certo solamente il recasting delle due protagoniste, mentre per gli altri personaggi non è stato anticipato ancora nulla.