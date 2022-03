La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è quasi giunta al termine e i fan di Rai 1 sono curiosi di scoprire cosa accadrà nella settima stagione della soap. Sembrerebbe che il nuovo ciclo di puntate prevederà l'uscita di scena di alcuni protagonisti.

Salvatore Amato potrebbe essere uno di questi. Come già espresso nelle puntate recentemente andate in onda, il figlio di Agnese ha intenzione di lasciare Milano per vivere nel paese di Anna. Anche Stefania Colombo potrebbe dire addio all'atelier dove lavora come Venere. Una volta consolidato l'amore che prova per Marco, la figlia di Gloria lascerebbe la città per vivere altrove con il suo fidanzato.

Confermata invece è la presenza di Tersigni nella settimana stagione. L'ex marito di Marta continuerà a combattere per salvare il suo negozio ed impedire a Dante di prendersi gioco di lui. Non si esclude il ritorno della giovane Guarnieri, che secondo alcuni rumor tornerà ad aiutare Vittorio.

Il Paradiso 7, Salvatore potrebbe uscire dal cast

Mancano poche puntate al gran finale de Il Paradiso delle Signore. Lo sceneggiato tornerà in autunno con nuove ed appassionanti vicende che riguarderanno però soltanto alcuni dei protagonisti della soap. Qualche attore infatti potrebbe abbandonare il cast per lasciare spazio a nuovi volti che daranno vita a storie inedite. Uno di questi potrebbe essere Emanuel Caserio, che nella fiction veste i panni di Salvatore Amato.

Come visto nelle scene già trasmesse, il titolare della Caffetteria ha espresso la volontà di lasciare Milano per trasferirsi nel paese della fidanzata. Coronando il suo amore con Marco, anche Stefania Colombo, interpretata da Grace Ambrose, potrebbe non essere presenta nella settima stagione della fiction. L'aspirante giornalista deciderebbe di cambiare residenza e vivere serenamente la sua relazione con il nipote della contessa di Sant'Erasmo.

Al momento però non vi sono conferme.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio presente nella settima stagione

Dopo aver registrato un notevole numero di ascolti, Il Paradiso delle Signore 7 tornerà a settembre con storie entusiasmanti. Gli attori si stanno già preparando alla nuova sceneggiatura, che emozionerà i telespettatori di Rai1.

Ma chi rimarrà all'interno del cast? Sicuramente Alessandro Tersigni ha riconfermato la sua presenza sul set a partire dal prossimo autunno. A questo punto i fan della fiction stanno iniziando a pensare ad un possibile riavvicinamento con Marta. La figlia di Umberto infatti dovrebbe tornare sul finale della stagione in corso per salvare il grande magazzino dal baratro a causa dell'ex amante Romagnoli.