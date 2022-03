Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Noi, nella quinta puntata della prima stagione che andrà in onda domenica 3 aprile, in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo quinto appuntamento verranno mandati in onda il nono e il decimo episodio, rispettivamente intitolati "Il tempo è prezioso" e "Sposi". Entrando nello specifico della trama della quinta puntata, Rebecca vivrà una crisi profonda e cercherà di riprendersi avvicinandosi nuovamente alla sua passione per il canto.

Pietro, però, non abbandonerà sua moglie in questo momento difficile ma le starà accanto.

Rebecca vivrà una crisi profonda poco prima del parto

Nella quinta puntata di Noi in onda domenica 3 aprile, i telespettatori verranno catapultati nella Torino del 1984 e la data del parto di Rebecca si avvicinerà sempre di più. I due protagonisti, Pietro e sua moglie, saranno come sempre molto innamorati e non vedranno l'ora di vedere nascere i proprio figli, ma poi ad un certo punto il loro rapporto inizierà a scricchiolare.

Inoltre, man mano che il giorno del parto si avvicinerà, Rebecca avrà una crisi profonda in cui alternerà dei pianti disperati, delle sfuriate nei confronti di Pietro, ma anche dei momenti molto romantici nei confronti di quest'ultimo.

Poi, la donna, ad un certo punto, si renderà conto che non potrà rendere speciale quel giorno del parto e avrà un crollo emotivo.

Rebecca tornerà a cantare e passerà sempre meno tempo con Pietro e i suoi figli

Nell'episodio dieci della prima stagione di Noi, siamo nella Torino degli anni 2000 e saranno ormai passati diversi anni dal matrimonio dei due protagonisti.

Intanto, i gemelli e Daniele cresceranno sempre di più e inizieranno ad avere i loro problemi da affrontare.

Nel frattempo, Rebecca prenderà la decisione di ricominciare a cantare. In particolare, la donna ritornerà nella band con cui già tempo prima cantava. Il problema però sarà che la donna passerà sempre meno tempo con suo marito e i suoi tre figli.

Nonostante ciò, Pietro deciderà di appoggiare la decisione di sua moglie e farà di tutto per far sì che all'interno della famiglia non manchi l'affetto. Infatti, il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, farà di tutto per sorprendere la sua amata e le dimostrerà il suo amore quotidianamente.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della nuova puntata di Noi, remake della serie americana This is us, per scoprire l'evolversi delle vicende della famiglia Peirò tra passato e presente e continuare a vivere la storia d'amore tra Pietro e Rebecca.