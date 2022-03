Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, vagamente ispirata all'omonimo romanzo dello scrittore francese Zola.

Gli spoiler dell'episodio che andrà in onda il 14 marzo si soffermano innanzitutto sulle difficoltà di Stefania, la quale da poco ha scoperto la verità sulla sua famiglia. La giovane, sconvolta, deciderà di fuggire di casa.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 marzo

Durante la puntata del 14 marzo de Il Paradiso delle Signore, Stefania sarà ancora lontana da casa. Non ha lasciato alcun messaggio alla sua famiglia e non avrà intenzione di far ritorno nella sua dimora almeno finché non avrà metabolizzato tutta la vicenda.

Nel frattempo, Adelaide continuerà ad essere ignara della situazione che si è creata al magazzino. Umberto le ha nascosto la verità. Il commendatore ha ceduto le quote del grande magazzino a Romagnoli per proteggerla.

La contessa non saprà nulla dei ricatti di Dante, e sarà convinta che questi possa essere un valido socio per il direttore. Inoltre sarà felice perché penserà che la questione dell'omicidio di Ravasi sia ormai risolta.

Salvatore vuole acquistare una casa

Le anticipazioni del 14 marzo de Il Paradiso delle Signore rivelano che Salvatore sarà emozionato all'idea di poter andare a vivere con Anna. Ha già in mente tanti progetti per coronare il suo sogno d'amore. Salvo andrà a ritirare i suoi risparmi in banca per acquistare una casa per lui, la sua amata e la piccola Irene.

Felice al pensiero di poter gettare le basi per un futuro insieme alla sua compagna di vita, racconterà le sue intenzioni anche a Marcello. Beatrice ascolterà la conversazione e correrà subito dalla sua amica. Infatti sa bene che la bimba non vuole trasferirsi a Milano, e per questo motivo spronerà Anna a fermare Salvatore prima che acquisti la casa e che sia troppo tardi.

Dovrà dirgli la verità, infatti Salvo poi rinuncerà all'acquisto dell'appartamento.

Stefania si nasconde a Villa Guarnieri

Stefania avrà bisogno di un posto in cui stare temporaneamente, almeno finché non avrà deciso di riconciliarsi con la sua famiglia. L'unica persona di cui continuerà a fidarsi sarà Marco. Questi è a conoscenza dell'accaduto ed è stato un fondamentale supporto nei momenti più difficili.

Di conseguenza, la giovane Colombo chiederà al giornalista di darle una mano per trovare una sistemazione.

Marco la aiuterà a nascondersi presso Villa Guarnieri. Nel frattempo, Ezio, Veronica e Gemma cominceranno ad essere seriamente preoccupati perché non avranno la minima idea di dove possa essere andata Stefania.