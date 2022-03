Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, il fortunato dating show del pomeriggio di Canale 5, che sarà in onda regolarmente fino alla fine di questa stagione.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che presto avremo modo di vedere in onda in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Spazio alle vicende della dama Ida Platano che, ancora una volta, si ritroverà al centro dell'attenzione per il suo turbolento rapporto con Alessandro ma, questa volta, prenderà una decisione finale a dir poco drastica e inattesa.

Ida chiude con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state già registrate e che andranno in onda nelle prossime settimane in tv, rivelano che Ida Platano si ritroverà ad analizzare il suo percorso in studio con il cavaliere Alessandro.

Tra i due sembrava essere nato un feeling speciale che faceva ben sperare in vista di un futuro roseo per la dama del trono over, ma qualcosa alla fine è andato storto.

Le anticipazioni del programma Mediaset, infatti, rivelano che Ida annuncerà la sua decisione di chiudere definitivamente con Alessandro. Una scelta che, la dama torinese, prenderà con grande sofferenza dato che poi ammetterà in studio di essersi innamorata per davvero di Alessandro.

Ida single e in lacrime, Tina e Pinuccia ai ferri corti: spoiler U&D

Eppure, le incompatibilità che sono emerse tra i due protagonisti del trono over, hanno spinto la dama Ida a troncare questa relazione.

Trattasi dell'ennesimo "fallimento sentimentale" per la dama Ida Platano che ormai, da diversi anni, cerca il suo principe azzurro nello studio della trasmissione di Canale 5.

Occhi puntati anche su Tina e Pinuccia: anche nelle prossime puntate di Uomini e donne, le due si ritroveranno ai ferri corti e saranno protagoniste di nuovi accesissimi battibecchi che si verificheranno nello studio del dating show Mediaset.

Matteo esce con Valeria, Federica gelosa: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Spazio anche alle novità legate al percorso di Matteo Ranieri: le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che dopo essersi chiarito con Federica, facendo in modo che la ragazza tornasse di nuovo in studio, il tronista ligure dovrà fare i conti con la gelosia della corteggiatrice.

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che Matteo uscirà in esterna assieme alla nuova pretendente Valeria e tra i due emergerà un buon feeling che non passerà inosservato a Federica.

Quest'ultima, infatti, non nasconderà la sua gelosia per quello che ha visto e per questa sintonia speciale che si è creata tra Matteo e la nuova pretendente.

Alla fine, però, tra Matteo e Federica c'è stato un ballo in studio, dove i due sono apparsi particolarmente complici.

In attesa della scelta di Matteo Ranieri, volano gli ascolti di U&D su Canale 5

Come si evolverà a questo punto la situazione per Matteo Ranieri? Il tronista non ha mai nascosto di non avere ancora le idee chiarissime sulla scelta finale e che, ad oggi, intende proseguire il suo percorso e mettersi ancora in gioco.

In attesa di quella che sarà la scelta finale, che avverrà nel corso delle prossime registrazioni del programma Mediaset, Maria De Filippi si gode il successo di ascolti di questa edizione del suo programma pomeridiano.

Anche quest'anno, Uomini e donne non conosce rivali nella sfida auditel del daytime, con una media che supera la soglia dei 2,8 milioni di spettatori al giorno e uno share che in queste ultime settimane ha toccato e superato più volte la soglia del 24% di share.

Si va verso la riconferma di U&D nella prossima stagione tv

Un successo su tutta la linea per la trasmissione di Maria De Filippi che riscuote ottimi consensi anche nelle visualizzazioni social e streaming sul sito ufficiale di Uomini e donne.

Numeri che, sicuramente, porteranno la rete ammiraglia del Biscione a confermare la trasmissione dei sentimenti di Canale 5 anche nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

Nell'attesa, gli spettatori potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti di trono classico e over di questa edizione, che chiuderà i battenti entro fine maggio.